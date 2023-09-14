В эфире украинского ТВ Путина назвали президентом Украины

Украинский телеведущий заявил, что глава России Владимир Путин стал еще и президентом Украины. Ошибка произошла во время освещения темы поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
«Владимир Путин, президент Украины… Президент Российской Федерации», — заявил телеведущий украинского телеканала FREEДОМ.
Канал FREEДОМ был создан в 2015 году. В основном его смотрели русскоязычные пользователи. В Киеве отмечали, что телеканал — один из рупоров информационной войны против Кремля. После начала спецоперации канал решил перейти на английский язык, передает ТАСС.
Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября 2023 года. Он обсудил с Путиными вопросы сотрудничества и модернизации железной дороги. Лидер Северной Кореи предложил российскому президенту «100-летний план» отношений. В последний раз глава КНДР приезжал в РФ в 2019 году, передает RT.
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