В эфире украинского ТВ Путина назвали президентом Украины

14 сентября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Ведущий назвал Владимира Путина президентом Украины, но потом передумал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинский телеведущий заявил, что глава России Владимир Путин стал еще и президентом Украины. Ошибка произошла во время освещения темы поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. «Владимир Путин, президент Украины… Президент Российской Федерации», — заявил телеведущий украинского телеканала FREEДОМ. Канал FREEДОМ был создан в 2015 году. В основном его смотрели русскоязычные пользователи. В Киеве отмечали, что телеканал — один из рупоров информационной войны против Кремля. После начала спецоперации канал решил перейти на английский язык, передает ТАСС. Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября 2023 года. Он обсудил с Путиными вопросы сотрудничества и модернизации железной дороги. Лидер Северной Кореи предложил российскому президенту «100-летний план» отношений. В последний раз глава КНДР приезжал в РФ в 2019 году, передает RT.

Украинский телеведущий заявил, что глава России Владимир Путин стал еще и президентом Украины. Ошибка произошла во время освещения темы поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. «Владимир Путин, президент Украины… Президент Российской Федерации», — заявил телеведущий украинского телеканала FREEДОМ. Канал FREEДОМ был создан в 2015 году. В основном его смотрели русскоязычные пользователи. В Киеве отмечали, что телеканал — один из рупоров информационной войны против Кремля. После начала спецоперации канал решил перейти на английский язык, передает ТАСС. Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября 2023 года. Он обсудил с Путиными вопросы сотрудничества и модернизации железной дороги. Лидер Северной Кореи предложил российскому президенту «100-летний план» отношений. В последний раз глава КНДР приезжал в РФ в 2019 году, передает RT.