В эфире украинского ТВ Путина назвали президентом Украины

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Ведущий назвал Владимира Путина президентом Украины, но потом передумал Фото:

Украинский телеведущий заявил, что глава России Владимир Путин стал еще и президентом Украины. Ошибка произошла во время освещения темы поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.

«Владимир Путин, президент Украины… Президент Российской Федерации», — заявил телеведущий украинского телеканала FREEДОМ.

Канал FREEДОМ был создан в 2015 году. В основном его смотрели русскоязычные пользователи. В Киеве отмечали, что телеканал — один из рупоров информационной войны против Кремля. После начала спецоперации канал решил перейти на английский язык, передает ТАСС.

Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября 2023 года. Он обсудил с Путиными вопросы сотрудничества и модернизации железной дороги. Лидер Северной Кореи предложил российскому президенту «100-летний план» отношений. В последний раз глава КНДР приезжал в РФ в 2019 году, передает RT.

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Украинский телеведущий заявил, что глава России Владимир Путин стал еще и президентом Украины. Ошибка произошла во время освещения темы поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. «Владимир Путин, президент Украины… Президент Российской Федерации», — заявил телеведущий украинского телеканала FREEДОМ. Канал FREEДОМ был создан в 2015 году. В основном его смотрели русскоязычные пользователи. В Киеве отмечали, что телеканал — один из рупоров информационной войны против Кремля. После начала спецоперации канал решил перейти на английский язык, передает ТАСС. Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября 2023 года. Он обсудил с Путиными вопросы сотрудничества и модернизации железной дороги. Лидер Северной Кореи предложил российскому президенту «100-летний план» отношений. В последний раз глава КНДР приезжал в РФ в 2019 году, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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