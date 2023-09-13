13 сентября 2023

Ким Чен Ын предложил Путину работать над «100-летним планом» отношений

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск., ким чен ын
Корейских лидер рассчитывает на длительные отношения с Россией Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту России Владимиру Путину работать над «100-летним планом» отношений между странами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«[Пхеньян рассчитывает строить] корейско-российские отношения на долгие времена. На их основе возможно стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость», — передает ЦТАК.

Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Он побывал на космодроме «Восточный». Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах. Лидер КНДР пригласил Путина в свою страну, сообщало RT.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту России Владимиру Путину работать над «100-летним планом» отношений между странами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «[Пхеньян рассчитывает строить] корейско-российские отношения на долгие времена. На их основе возможно стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость», — передает ЦТАК. Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Он побывал на космодроме «Восточный». Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах. Лидер КНДР пригласил Путина в свою страну, сообщало RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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