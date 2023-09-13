Ким Чен Ын предложил Путину работать над «100-летним планом» отношений

14 сентября 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Корейских лидер рассчитывает на длительные отношения с Россией Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту России Владимиру Путину работать над «100-летним планом» отношений между странами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «[Пхеньян рассчитывает строить] корейско-российские отношения на долгие времена. На их основе возможно стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость», — передает ЦТАК. Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Он побывал на космодроме «Восточный». Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах. Лидер КНДР пригласил Путина в свою страну, сообщало RT.

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту России Владимиру Путину работать над «100-летним планом» отношений между странами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «[Пхеньян рассчитывает строить] корейско-российские отношения на долгие времена. На их основе возможно стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость», — передает ЦТАК. Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Он побывал на космодроме «Восточный». Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах. Лидер КНДР пригласил Путина в свою страну, сообщало RT.