В Нижневартовске в общеобразовательной школе №18 обвалился потолок. Очевидцы показали фото с места инцидента в мессенджере.
«В МБОУ СШ 18 обвалился потолок», — сказано в сообщении в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В городской администрации факт инцидента подтвердили. «12 сентября произошло частичное разрушение цементно-песчаного грунтового слоя штукатурки оконного откоса. Сотрудники образовательной организации оперативно приняли меры по локализации аварийного участка. Совместно с обслуживающей организацией и представителем департамента образования проведено комиссионное обследование», — рассказали в мэрии.
В администрации также добавили, что в школе уже провели ремонтные работы. «Целостность штукатурки откосов восстановлена. Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает, сообщили в городской администрации», — отметили в мэрии.
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