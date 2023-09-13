13 сентября 2023

В ХМАО в вестибюле школы обвалился потолок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Утро. Физкультура на набережной. обвалившийся потолок. администрация. Екатеринбург, потолок рухнул, обвалилась штукатурка, ветхое здание, жкх, ремонт
Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает Фото:

В Нижневартовске в общеобразовательной школе №18 обвалился потолок. Очевидцы показали фото с места инцидента в мессенджере.

«В МБОУ СШ 18 обвалился потолок», — сказано в сообщении в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В городской администрации факт инцидента подтвердили. «12 сентября произошло частичное разрушение цементно-песчаного грунтового слоя штукатурки оконного откоса. Сотрудники образовательной организации оперативно приняли меры по локализации аварийного участка. Совместно с обслуживающей организацией и представителем департамента образования проведено комиссионное обследование», — рассказали в мэрии.

В администрации также добавили, что в школе уже провели ремонтные работы. «Целостность штукатурки откосов восстановлена. Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает, сообщили в городской администрации», — отметили в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени обрушился потолок в квартире с ремонтом от застройщика. Инцидент произошел в микрорайоне Антипино.

В Нижневартовске в общеобразовательной школе №18 обвалился потолок
В Нижневартовске в общеобразовательной школе №18 обвалился потолок
Фото:

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В Нижневартовске в общеобразовательной школе №18 обвалился потолок. Очевидцы показали фото с места инцидента в мессенджере. «В МБОУ СШ 18 обвалился потолок», — сказано в сообщении в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В городской администрации факт инцидента подтвердили. «12 сентября произошло частичное разрушение цементно-песчаного грунтового слоя штукатурки оконного откоса. Сотрудники образовательной организации оперативно приняли меры по локализации аварийного участка. Совместно с обслуживающей организацией и представителем департамента образования проведено комиссионное обследование», — рассказали в мэрии. В администрации также добавили, что в школе уже провели ремонтные работы. «Целостность штукатурки откосов восстановлена. Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает, сообщили в городской администрации», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени обрушился потолок в квартире с ремонтом от застройщика. Инцидент произошел в микрорайоне Антипино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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