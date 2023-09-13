В ХМАО в вестибюле школы обвалился потолок. Фото

14 сентября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске в общеобразовательной школе №18 обвалился потолок. Очевидцы показали фото с места инцидента в мессенджере. «В МБОУ СШ 18 обвалился потолок», — сказано в сообщении в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В городской администрации факт инцидента подтвердили. «12 сентября произошло частичное разрушение цементно-песчаного грунтового слоя штукатурки оконного откоса. Сотрудники образовательной организации оперативно приняли меры по локализации аварийного участка. Совместно с обслуживающей организацией и представителем департамента образования проведено комиссионное обследование», — рассказали в мэрии. В администрации также добавили, что в школе уже провели ремонтные работы. «Целостность штукатурки откосов восстановлена. Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает, сообщили в городской администрации», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени обрушился потолок в квартире с ремонтом от застройщика. Инцидент произошел в микрорайоне Антипино. В Нижневартовске в общеобразовательной школе №18 обвалился потолок Фото: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия» (https://t.me/nizhnevartovsk_chp/21326)

В Нижневартовске в общеобразовательной школе №18 обвалился потолок. Очевидцы показали фото с места инцидента в мессенджере. «В МБОУ СШ 18 обвалился потолок», — сказано в сообщении в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В городской администрации факт инцидента подтвердили. «12 сентября произошло частичное разрушение цементно-песчаного грунтового слоя штукатурки оконного откоса. Сотрудники образовательной организации оперативно приняли меры по локализации аварийного участка. Совместно с обслуживающей организацией и представителем департамента образования проведено комиссионное обследование», — рассказали в мэрии. В администрации также добавили, что в школе уже провели ремонтные работы. «Целостность штукатурки откосов восстановлена. Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает, сообщили в городской администрации», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени обрушился потолок в квартире с ремонтом от застройщика. Инцидент произошел в микрорайоне Антипино.