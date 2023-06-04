04 июня 2023
03 июня 2023
02 июня 2023

В Тюмени обрушился потолок в квартире с ремонтом от застройщика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный дом по ул. Червишевский тракт, 15/1 и /2. Тюмень, штукатурка обвалилась
Штукатурка с потолка обрушилась на жильцов Фото:

В Тюмени в квартире с ремонтом, который был выполнен застройщиком, обвалилась штукатурка с потолка. Информация об этом опубликована в социальных сетях.

«В Антипино по адресу: Беловежская, 5, в одной из квартир с ремонтом от застройщика обвалился потолок. По словам автора, у нее сотрясение мозга, у ребенка ушибы головы и ссадины», — сообщается в паблике «Антипино Вконтакте | Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В управляющую компанию «УК Проспект» направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей многоквартирного дома Тюмени топит из-за проливных дождей и разобранной крыши. По словам жильцов в управляющей компании на их жалобы никак не реагируют.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в квартире с ремонтом, который был выполнен застройщиком, обвалилась штукатурка с потолка. Информация об этом опубликована в социальных сетях. «В Антипино по адресу: Беловежская, 5, в одной из квартир с ремонтом от застройщика обвалился потолок. По словам автора, у нее сотрясение мозга, у ребенка ушибы головы и ссадины», — сообщается в паблике «Антипино Вконтакте | Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В управляющую компанию «УК Проспект» направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что жителей многоквартирного дома Тюмени топит из-за проливных дождей и разобранной крыши. По словам жильцов в управляющей компании на их жалобы никак не реагируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...