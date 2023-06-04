В Тюмени в квартире с ремонтом, который был выполнен застройщиком, обвалилась штукатурка с потолка. Информация об этом опубликована в социальных сетях.
«В Антипино по адресу: Беловежская, 5, в одной из квартир с ремонтом от застройщика обвалился потолок. По словам автора, у нее сотрясение мозга, у ребенка ушибы головы и ссадины», — сообщается в паблике «Антипино Вконтакте | Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
В управляющую компанию «УК Проспект» направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей многоквартирного дома Тюмени топит из-за проливных дождей и разобранной крыши. По словам жильцов в управляющей компании на их жалобы никак не реагируют.
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