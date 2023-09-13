Тюменец зарезал собутыльника и сам заявил о себе в полицию

Тюменец зарезал собутыльника. который флиртовал с его сожительницей, а затем сам позвонил в полицию и заявил о преступлении. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
«По версии следствия, обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей 60-летней сожительницы и 44-летнего мужчины. Во время застолья, знакомый стал оказывать знаки внимания сожительнице обвиняемого. Злоумышленник схватил со стола нож, и нанес потерпевшему один удар в область грудной клетки, в результате полученной травмы, мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Сообщается, что сразу после этого обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о преступлении. В настоящий момент он задержан и полностью признал свою вину. Причиной конфликта мужчина назвал ревность.
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