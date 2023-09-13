Тюменец зарезал собутыльника и сам заявил о себе в полицию

14 сентября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Конфликт между двумя мужчинами начался из-за того, что один из них флиртовал с сожительницей собутыльника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Тюменец зарезал собутыльника. который флиртовал с его сожительницей, а затем сам позвонил в полицию и заявил о преступлении. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СКР. «По версии следствия, обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей 60-летней сожительницы и 44-летнего мужчины. Во время застолья, знакомый стал оказывать знаки внимания сожительнице обвиняемого. Злоумышленник схватил со стола нож, и нанес потерпевшему один удар в область грудной клетки, в результате полученной травмы, мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Сообщается, что сразу после этого обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о преступлении. В настоящий момент он задержан и полностью признал свою вину. Причиной конфликта мужчина назвал ревность.

Тюменец зарезал собутыльника. который флиртовал с его сожительницей, а затем сам позвонил в полицию и заявил о преступлении. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СКР. «По версии следствия, обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей 60-летней сожительницы и 44-летнего мужчины. Во время застолья, знакомый стал оказывать знаки внимания сожительнице обвиняемого. Злоумышленник схватил со стола нож, и нанес потерпевшему один удар в область грудной клетки, в результате полученной травмы, мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Сообщается, что сразу после этого обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о преступлении. В настоящий момент он задержан и полностью признал свою вину. Причиной конфликта мужчина назвал ревность.