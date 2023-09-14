В Кремле намекнули на военно-техническое сотрудничество с КНДР

Россия намерена сотрудничать с КНДР в сфере ВТС, заявил Дмитрий Песков
Россия намерена взаимодействовать с КНДР во многих областях, в том числе развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС). Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«ВТС относится к категории чувствительных областей взаимодействия. Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать наши отношения во всех возможных областях», — заявил Дмитрий Песков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту России Владимиру Путину работать над «100-летним планом» отношений между странами. На основе него возможно построение международной справедливости.
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