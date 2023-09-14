В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за махинаций по нацпроекту

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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница
Больница фальсифицировала данные о диспансеризации Фото:

Прокуратура Пермского края выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Горнозаводской районной больнице. Как сообщается на сайте прокуратуры, учреждение вносило ложные сведения о диспансеризации в карты пациентов. Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

«Установлено, что в медицинские карты ряда пациентов и карты учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) внесены ложные сведения, свидетельствующие о якобы проведенных осмотрах, исследованиях, медицинских мероприятиях. При этом фактически диспансеризация в отношении пациентов не проводилась», — говорится в сообщении.

Материалы «об уголовном преследовании виновных лиц» направлены в правоохранительные органы. Расследование находится на контроле у Горнозаводской прокуратуры.

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Прокуратура Пермского края выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Горнозаводской районной больнице. Как сообщается на сайте прокуратуры, учреждение вносило ложные сведения о диспансеризации в карты пациентов. Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ). «Установлено, что в медицинские карты ряда пациентов и карты учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) внесены ложные сведения, свидетельствующие о якобы проведенных осмотрах, исследованиях, медицинских мероприятиях. При этом фактически диспансеризация в отношении пациентов не проводилась», — говорится в сообщении. Материалы «об уголовном преследовании виновных лиц» направлены в правоохранительные органы. Расследование находится на контроле у Горнозаводской прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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