В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за махинаций по нацпроекту

Прокуратура Пермского края выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Горнозаводской районной больнице. Как сообщается на сайте прокуратуры, учреждение вносило ложные сведения о диспансеризации в карты пациентов. Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
«Установлено, что в медицинские карты ряда пациентов и карты учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) внесены ложные сведения, свидетельствующие о якобы проведенных осмотрах, исследованиях, медицинских мероприятиях. При этом фактически диспансеризация в отношении пациентов не проводилась», — говорится в сообщении.
Материалы «об уголовном преследовании виновных лиц» направлены в правоохранительные органы. Расследование находится на контроле у Горнозаводской прокуратуры.
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