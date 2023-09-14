Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp

Мессенджер WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta) могут заблокировать на территории РФ из-за новой функции создания каналов. С таким заявлением выступил Роскомнадзор.
«Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений. Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — говорится в сообщении Роскомнадзора, передает ТАСС. Там также рекомендовали пользователям и организациям переходить на отечественные сервисы.
Ранее WhatsApp запустил функцию создания каналов в мессенджере, сообщал RT. Первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что, если мессенджер начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена. Депутат Госдумы Александр Хинштейн также высказался, что будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки, передает «Царьград».
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