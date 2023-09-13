В Госдуме допустили блокировку WhatsApp после обновления приложения

Депутат Горелкин заявил о возможной блокировке WhatsApp из-за создания каналов

13 сентября 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Деятельность WhatsApp в Р могут пересмотреть из-за нововведений в мессенджере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме пригрозили пересмотреть деятельность WhatsApp на территории России. Это связано с недавним добавлением в мессенджер возможности создания каналов, заявил первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. «По поводу каналов в WhatsApp я уже высказывался. Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал Антон Горелкин у себя в Telegram. Ранее на сайте WhatsApp сообщили, что в приложении пользователи смогут создавать каналы. При этом уточнялось, что сообщества, на которые подпишется человек, не будут видны другим подписчикам, передает телеканал 360.

В Госдуме пригрозили пересмотреть деятельность WhatsApp на территории России. Это связано с недавним добавлением в мессенджер возможности создания каналов, заявил первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. «По поводу каналов в WhatsApp я уже высказывался. Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал Антон Горелкин у себя в Telegram. Ранее на сайте WhatsApp сообщили, что в приложении пользователи смогут создавать каналы. При этом уточнялось, что сообщества, на которые подпишется человек, не будут видны другим подписчикам, передает телеканал 360.