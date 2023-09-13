В Госдуме допустили блокировку WhatsApp после обновления приложения

В Госдуме пригрозили пересмотреть деятельность WhatsApp на территории России. Это связано с недавним добавлением в мессенджер возможности создания каналов, заявил первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
«По поводу каналов в WhatsApp я уже высказывался. Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», —
Ранее на сайте WhatsApp сообщили, что в приложении пользователи смогут создавать каналы. При этом уточнялось, что сообщества, на которые подпишется человек, не будут видны другим подписчикам, передает телеканал 360.
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