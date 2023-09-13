В Госдуме допустили блокировку WhatsApp после обновления приложения

Депутат Горелкин заявил о возможной блокировке WhatsApp из-за создания каналов
© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Google. Курган, телефон, мессенджер, whatsapp, вотсап
Деятельность WhatsApp в Р могут пересмотреть из-за нововведений в мессенджере Фото:

В Госдуме пригрозили пересмотреть деятельность WhatsApp на территории России. Это связано с недавним добавлением в мессенджер возможности создания каналов, заявил первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

«По поводу каналов в WhatsApp я уже высказывался. Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал Антон Горелкин у себя в Telegram.

Ранее на сайте WhatsApp сообщили, что в приложении пользователи смогут создавать каналы. При этом уточнялось, что сообщества, на которые подпишется человек, не будут видны другим подписчикам, передает телеканал 360.

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В Госдуме пригрозили пересмотреть деятельность WhatsApp на территории России. Это связано с недавним добавлением в мессенджер возможности создания каналов, заявил первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. «По поводу каналов в WhatsApp я уже высказывался. Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал Антон Горелкин у себя в Telegram. Ранее на сайте WhatsApp сообщили, что в приложении пользователи смогут создавать каналы. При этом уточнялось, что сообщества, на которые подпишется человек, не будут видны другим подписчикам, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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