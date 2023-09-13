Житель ХМАО почти два года судится с дилером Chery из-за проблем c новым авто

14 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Югорчанин судится с дилером Chery из-за проблем c новым авто Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Советского Валерий Глаз почти два года судится с дилером автомобилей Chery. Водитель считает, что мастера центра провели некачественное техобслуживание его новой иномарки, которое привело к поломке машины. О ситуации URA.RU рассказал сам автовладелец. «Притаскиваю машину 20 декабря [2021 года] на эвакуаторе в центр „СК-Моторс“. Говорю, так и так, движок застучал. Они его разбирают, а потом говорят: „У вас отпал электрод со свечи“. Думаю, ну отпал и отпал. Сначала на это внимание не обращаю. А потом мы наняли экспертизу, которая доказывает, что они при ТО оставили в воздушном фильтре то ли саморез, то ли болт, то ли гайку. Она летит в турбину, разбивает ее, потом из турбины летит [разбивает] поршневую группу», — вспоминает владелец авто. Югорчанин уточняет, когда с машиной начались проблемы, с момента покупки прошло всего восемь месяцев. Мужчина подал на автодилера в суд, который в первый раз постановил заменить автомобиль на новый. Однако в ходе апелляционного разбирательства решение было отменено. Владельцу лишь предложили заменить двигатель, однако он отказался, вновь подав иск с требованием поменять авто. Югорчанин считает, что в центре (все это время иномарка хранится у дилера) машина получила новые повреждения. «[Изначально] я согласен был, говорю им: „Вы меняйте двигатель, я заберу без проблем“. [Но потом] стоит она у них, они ее заливают — крыша [в центре] потекла, и все это в салон попало. Вариатор они просто вырвали, лонжерон загнули. Зачем она мне такая нужна?», — возмущается автовладелец. При этом по словам мужчины, изначально он сдал автомобиль в филиал дилера в Советском. Однако его закрыли, а машину поместили в центр в Нягани. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в филиале дилера в Нягани и в центральном офисе «СК-Моторс» в Сургуте. Кроме того, URA.RU направило запрос в окружной Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Советского Валерий Глаз почти два года судится с дилером автомобилей Chery. Водитель считает, что мастера центра провели некачественное техобслуживание его новой иномарки, которое привело к поломке машины. О ситуации URA.RU рассказал сам автовладелец. «Притаскиваю машину 20 декабря [2021 года] на эвакуаторе в центр „СК-Моторс“. Говорю, так и так, движок застучал. Они его разбирают, а потом говорят: „У вас отпал электрод со свечи“. Думаю, ну отпал и отпал. Сначала на это внимание не обращаю. А потом мы наняли экспертизу, которая доказывает, что они при ТО оставили в воздушном фильтре то ли саморез, то ли болт, то ли гайку. Она летит в турбину, разбивает ее, потом из турбины летит [разбивает] поршневую группу», — вспоминает владелец авто. Югорчанин уточняет, когда с машиной начались проблемы, с момента покупки прошло всего восемь месяцев. Мужчина подал на автодилера в суд, который в первый раз постановил заменить автомобиль на новый. Однако в ходе апелляционного разбирательства решение было отменено. Владельцу лишь предложили заменить двигатель, однако он отказался, вновь подав иск с требованием поменять авто. Югорчанин считает, что в центре (все это время иномарка хранится у дилера) машина получила новые повреждения. «[Изначально] я согласен был, говорю им: „Вы меняйте двигатель, я заберу без проблем“. [Но потом] стоит она у них, они ее заливают — крыша [в центре] потекла, и все это в салон попало. Вариатор они просто вырвали, лонжерон загнули. Зачем она мне такая нужна?», — возмущается автовладелец. При этом по словам мужчины, изначально он сдал автомобиль в филиал дилера в Советском. Однако его закрыли, а машину поместили в центр в Нягани. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в филиале дилера в Нягани и в центральном офисе «СК-Моторс» в Сургуте. Кроме того, URA.RU направило запрос в окружной Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответы не поступили.