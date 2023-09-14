ВСУ атаковали ракетный корабль в Черном море

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Безэкипажный катер ВСУ был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались атаковать безэкипажным катером корабль Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота „Самум“ в акватории Черного моря», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что атака была отражена, в результате безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать безэкипажным катером корабль Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота „Самум“ в акватории Черного моря», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что атака была отражена, в результате безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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