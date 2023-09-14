ВСУ атаковали ракетный корабль в Черном море

Безэкипажный катер ВСУ был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины пытались атаковать безэкипажным катером корабль Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВСУ осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота „Самум“ в акватории Черного моря», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что атака была отражена, в результате безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.
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