14 сентября 2023

В РФ предложили возмещать авиапассажирам средства в случае атак БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые поправки могут распространяться и на случаи перенаправления самолетов в другие аэропорты из-за погоды
Новые поправки могут распространяться и на случаи перенаправления самолетов в другие аэропорты из-за погоды Фото:

В России может появиться закон, который обяжет авиакомпании компенсировать стоимость билетов пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты. С такой просьбой обратился руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов к депутату Госдумы Марии Бутиной.

«В августе — сентябре 2023 года такие случаи (отмена рейсов, перенаправление рейсов в другие аэропорты — прим. URA.RU) стали регулярными. Граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужный пункт назначения. Если были приобретены невозвратные билеты, то денежные средства вернуть не представляется возможным» — пояснил Зотов «Известиям».

Зотов предлагает внести соответсвующее изменения в Воздушный кодекс и обязать авиакомпании выплачивать компенсацию пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты. Он полагает, что если поправки будут приняты, эта норма распространится и на случаи перенаправления самолетов в другие аэропорты по метеоусловиям, например, из-за снегопадов.

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В России может появиться закон, который обяжет авиакомпании компенсировать стоимость билетов пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты. С такой просьбой обратился руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов к депутату Госдумы Марии Бутиной. «В августе — сентябре 2023 года такие случаи (отмена рейсов, перенаправление рейсов в другие аэропорты — прим. URA.RU) стали регулярными. Граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужный пункт назначения. Если были приобретены невозвратные билеты, то денежные средства вернуть не представляется возможным» — пояснил Зотов «Известиям». Зотов предлагает внести соответсвующее изменения в Воздушный кодекс и обязать авиакомпании выплачивать компенсацию пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты. Он полагает, что если поправки будут приняты, эта норма распространится и на случаи перенаправления самолетов в другие аэропорты по метеоусловиям, например, из-за снегопадов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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