В РФ предложили возмещать авиапассажирам средства в случае атак БПЛА

15 сентября 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Новые поправки могут распространяться и на случаи перенаправления самолетов в другие аэропорты из-за погоды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России может появиться закон, который обяжет авиакомпании компенсировать стоимость билетов пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты. С такой просьбой обратился руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов к депутату Госдумы Марии Бутиной. «В августе — сентябре 2023 года такие случаи (отмена рейсов, перенаправление рейсов в другие аэропорты — прим. URA.RU) стали регулярными. Граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужный пункт назначения. Если были приобретены невозвратные билеты, то денежные средства вернуть не представляется возможным» — пояснил Зотов «Известиям». Зотов предлагает внести соответсвующее изменения в Воздушный кодекс и обязать авиакомпании выплачивать компенсацию пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты. Он полагает, что если поправки будут приняты, эта норма распространится и на случаи перенаправления самолетов в другие аэропорты по метеоусловиям, например, из-за снегопадов.

В России может появиться закон, который обяжет авиакомпании компенсировать стоимость билетов пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты. С такой просьбой обратился руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов к депутату Госдумы Марии Бутиной. «В августе — сентябре 2023 года такие случаи (отмена рейсов, перенаправление рейсов в другие аэропорты — прим. URA.RU) стали регулярными. Граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужный пункт назначения. Если были приобретены невозвратные билеты, то денежные средства вернуть не представляется возможным» — пояснил Зотов «Известиям». Зотов предлагает внести соответсвующее изменения в Воздушный кодекс и обязать авиакомпании выплачивать компенсацию пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты. Он полагает, что если поправки будут приняты, эта норма распространится и на случаи перенаправления самолетов в другие аэропорты по метеоусловиям, например, из-за снегопадов.