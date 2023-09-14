Пермячка вернула деньги за просроченный подарочный сертификат

15 сентября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Пермячке вернули 15 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Перми через суд вернула деньги за просроченный и неиспользованный сертификат в спа-салон. В салоне ей отказывали в возврате средств, и тогда в защите своих прав пермячке помогли в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, сообщается на сайте органа. «При рассмотрении обращения потребителя было установлено, что пермячке был подарен подарочный сертификат на услугу в СПА — салоне „ВEAUY&SPA“. Срок действия сертификата определен до 14 апреля 2022 года. В мае 2022 года потребитель обратилась в салон для записи на услугу, но ей было отказано, поскольку срок действия сертификата истек», — говорится на сайте. Воспользоваться услугой потребитель не смогла из-за болезни. После отказа в возвращении средств женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Там заключили, что сертификат является не договором, а является предварительной оплатой услуги, что дает право воспользоваться услугой позже. Согласно закону, клиент имеет право отказаться от услуги потребовать средства назад за исключением уже понесенных расходов. Роспотребнадзор подготовил иск в суд к владельцу спа-салона, благодаря чему пермячке вернули 15 тысяч рублей.

Жительница Перми через суд вернула деньги за просроченный и неиспользованный сертификат в спа-салон. В салоне ей отказывали в возврате средств, и тогда в защите своих прав пермячке помогли в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, сообщается на сайте органа. «При рассмотрении обращения потребителя было установлено, что пермячке был подарен подарочный сертификат на услугу в СПА — салоне „ВEAUY&SPA“. Срок действия сертификата определен до 14 апреля 2022 года. В мае 2022 года потребитель обратилась в салон для записи на услугу, но ей было отказано, поскольку срок действия сертификата истек», — говорится на сайте. Воспользоваться услугой потребитель не смогла из-за болезни. После отказа в возвращении средств женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Там заключили, что сертификат является не договором, а является предварительной оплатой услуги, что дает право воспользоваться услугой позже. Согласно закону, клиент имеет право отказаться от услуги потребовать средства назад за исключением уже понесенных расходов. Роспотребнадзор подготовил иск в суд к владельцу спа-салона, благодаря чему пермячке вернули 15 тысяч рублей.