14 сентября 2023

Пермячка вернула деньги за просроченный подарочный сертификат

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячке вернули 15 тысяч рублей Фото:

Жительница Перми через суд вернула деньги за просроченный и неиспользованный сертификат в спа-салон. В салоне ей отказывали в возврате средств, и тогда в защите своих прав пермячке помогли в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, сообщается на сайте органа.

«При рассмотрении обращения потребителя было установлено, что пермячке был подарен подарочный сертификат на услугу в СПА — салоне „ВEAUY&SPA“. Срок действия сертификата определен до 14 апреля 2022 года. В мае 2022 года потребитель обратилась в салон для записи на услугу, но ей было отказано, поскольку срок действия сертификата истек», — говорится на сайте. Воспользоваться услугой потребитель не смогла из-за болезни.

После отказа в возвращении средств женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Там заключили, что сертификат является не договором, а является предварительной оплатой услуги, что дает право воспользоваться услугой позже. Согласно закону, клиент имеет право отказаться от услуги потребовать средства назад за исключением уже понесенных расходов. Роспотребнадзор подготовил иск в суд к владельцу спа-салона, благодаря чему пермячке вернули 15 тысяч рублей.

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Жительница Перми через суд вернула деньги за просроченный и неиспользованный сертификат в спа-салон. В салоне ей отказывали в возврате средств, и тогда в защите своих прав пермячке помогли в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, сообщается на сайте органа. «При рассмотрении обращения потребителя было установлено, что пермячке был подарен подарочный сертификат на услугу в СПА — салоне „ВEAUY&SPA“. Срок действия сертификата определен до 14 апреля 2022 года. В мае 2022 года потребитель обратилась в салон для записи на услугу, но ей было отказано, поскольку срок действия сертификата истек», — говорится на сайте. Воспользоваться услугой потребитель не смогла из-за болезни. После отказа в возвращении средств женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Там заключили, что сертификат является не договором, а является предварительной оплатой услуги, что дает право воспользоваться услугой позже. Согласно закону, клиент имеет право отказаться от услуги потребовать средства назад за исключением уже понесенных расходов. Роспотребнадзор подготовил иск в суд к владельцу спа-салона, благодаря чему пермячке вернули 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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