Песков не стал раскрывать детали расследования гибели Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин погиб 23 августа Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Комментировать расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, пока преждевременно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Не считаю, что следствие [по крушению самолета Пригожина] идет медленно. Это не просто происшествие. Но пока идет расследование, давать какие-либо комментарии преждевременно», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

Евгений Пригожин погиб в результате крушения его самолета в Тверской области 23 августа. Также жертвами автокатастрофы стали его приближенные.

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Комментировать расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, пока преждевременно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Не считаю, что следствие [по крушению самолета Пригожина] идет медленно. Это не просто происшествие. Но пока идет расследование, давать какие-либо комментарии преждевременно», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Евгений Пригожин погиб в результате крушения его самолета в Тверской области 23 августа. Также жертвами автокатастрофы стали его приближенные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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