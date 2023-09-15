Песков не стал раскрывать детали расследования гибели Пригожина

Евгений Пригожин погиб 23 августа
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
Комментировать расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, пока преждевременно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Не считаю, что следствие [по крушению самолета Пригожина] идет медленно. Это не просто происшествие. Но пока идет расследование, давать какие-либо комментарии преждевременно», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
Евгений Пригожин погиб в результате крушения его самолета в Тверской области 23 августа. Также жертвами автокатастрофы стали его приближенные.
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