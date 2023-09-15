Жена челябинского губернатора Текслера рассказала, как будущих медиков знакомили с профессией

Жена губернатора Текслера рассказала, как будущих медиков знакомили с профессией
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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, текслер ирина
Текслер отметила, мероприятие посетили более 150 челябинских школьников Фото:

Жена губернатора Текслера, Ирина рассказала, как будущих медиков знакомили с профессией. 15 сентября в Южно-Уральском государственном медицинском университете состоялся первый челябинский профориентационный фестиваль для школьников, интересующихся медициной. Об этом первая леди региона сообщила в социальных сетях.

«Сегодня состоялся Первый Челябинский профориентационный фестиваль для школьников „На страже здоровья“ в стенах Южно-Уральского государственного медицинского университета. По сути, это день открытых дверей для школьников, удачный кейс для других вузов, которые по-настоящему стремятся привлечь талантливых и перспективных абитуриентов», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

На мероприятии можно было совершить интерактивное путешествие по основным факультетам университета и медицинскому колледжу. Более 150 старшеклассников смогли пообщаться с исполняющим обязанности ректора медуниверситета Александром Мирошниченко, министром здравоохранения Челябинской области Агатой Ткаченко, главврачом ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского» Антоном Рыжим.

Также Текслер отметила, что в Челябинской области делается многое, чтобы привлечь специалистов в систему здравоохранения. Область и муниципалитеты приобретают квартиры для медиков, а работникам, приехавшим в сельские территории, предоставляют денежные выплаты. Кроме того, областное министерство здравоохранения организует целевой прием по программам специалитета и ординатуры.

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Жена губернатора Текслера, Ирина рассказала, как будущих медиков знакомили с профессией. 15 сентября в Южно-Уральском государственном медицинском университете состоялся первый челябинский профориентационный фестиваль для школьников, интересующихся медициной. Об этом первая леди региона сообщила в социальных сетях. «Сегодня состоялся Первый Челябинский профориентационный фестиваль для школьников „На страже здоровья“ в стенах Южно-Уральского государственного медицинского университета. По сути, это день открытых дверей для школьников, удачный кейс для других вузов, которые по-настоящему стремятся привлечь талантливых и перспективных абитуриентов», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. На мероприятии можно было совершить интерактивное путешествие по основным факультетам университета и медицинскому колледжу. Более 150 старшеклассников смогли пообщаться с исполняющим обязанности ректора медуниверситета Александром Мирошниченко, министром здравоохранения Челябинской области Агатой Ткаченко, главврачом ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского» Антоном Рыжим. Также Текслер отметила, что в Челябинской области делается многое, чтобы привлечь специалистов в систему здравоохранения. Область и муниципалитеты приобретают квартиры для медиков, а работникам, приехавшим в сельские территории, предоставляют денежные выплаты. Кроме того, областное министерство здравоохранения организует целевой прием по программам специалитета и ординатуры.
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