Минобороны опровергло информацию об экипаже угнанного Ми-8

15 сентября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

В состав авиационных экипажей ВКС страны входят только граждане РФ, заявили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Минобороны РФ опровергло информацию о том, что в составе экипажа, который угнал вертолет Ми-8 был гражданин Таджикистана. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. «Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе т. г. российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности», — сказано в сообщении Минобороны. Там добавили, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил страны входят только граждане РФ. Ранее издание Baza писало, что личности членов экипажа, которые угнали вертолет Ми-8 на Украину, раскрыты: вместе с пилотом были еще двое военнослужащих. Там отметили, что в состав входил пилот Михаил Кузьмин, Никита и Хуршед — гражданин Таджикистана, который приехал учиться в Россию по обмену и закончил Сызранское летное училище.

Минобороны РФ опровергло информацию о том, что в составе экипажа, который угнал вертолет Ми-8 был гражданин Таджикистана. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. «Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе т. г. российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности», — сказано в сообщении Минобороны. Там добавили, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил страны входят только граждане РФ. Ранее издание Baza писало, что личности членов экипажа, которые угнали вертолет Ми-8 на Украину, раскрыты: вместе с пилотом были еще двое военнослужащих. Там отметили, что в состав входил пилот Михаил Кузьмин, Никита и Хуршед — гражданин Таджикистана, который приехал учиться в Россию по обмену и закончил Сызранское летное училище.