Минобороны опровергло информацию об экипаже угнанного Ми-8

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, милитаризация, лопасти вертолета, z войска, выставка оружия, армия 2022
В состав авиационных экипажей ВКС страны входят только граждане РФ, заявили в Минобороны Фото:

Минобороны РФ опровергло информацию о том, что в составе экипажа, который угнал вертолет Ми-8 был гражданин Таджикистана. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале.

«Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе т. г. российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности», — сказано в сообщении Минобороны. Там добавили, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил страны входят только граждане РФ.

Ранее издание Baza писало, что личности членов экипажа, которые угнали вертолет Ми-8 на Украину, раскрыты: вместе с пилотом были еще двое военнослужащих. Там отметили, что в состав входил пилот Михаил Кузьмин, Никита и Хуршед — гражданин Таджикистана, который приехал учиться в Россию по обмену и закончил Сызранское летное училище.

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Минобороны РФ опровергло информацию о том, что в составе экипажа, который угнал вертолет Ми-8 был гражданин Таджикистана. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. «Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе т. г. российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности», — сказано в сообщении Минобороны. Там добавили, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил страны входят только граждане РФ. Ранее издание Baza писало, что личности членов экипажа, которые угнали вертолет Ми-8 на Украину, раскрыты: вместе с пилотом были еще двое военнослужащих. Там отметили, что в состав входил пилот Михаил Кузьмин, Никита и Хуршед — гражданин Таджикистана, который приехал учиться в Россию по обмену и закончил Сызранское летное училище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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