Раскрыты личности членов экипажа угнанного на Украину Ми-8

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Вместе с пилотом Максимом Кузьминовым, на борту Ми-8 находились двое военнослужащих Фото:

Личности членов экипажа, которые угнали вертолет Ми-8 на Украину, раскрыты: вместе с пилотом были еще двое военнослужащих. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Вместе с пилотом Максимом Кузьминовым, на борту Ми-8 находились двое военнослужащих. Один из них — Никита, <…> Второй — уроженец Узбекистана Хуршед», — пишет Baza. Там отмечают, что знакомые молодых людей отзывались о них положительно.

По данным канала, Никита, Хуршед и Максим — одного возраста. Они вместе проходили службу в Приморском крае. На данный момент их местоположение неизвестно, при этом родным военнослужащих об их судьбе до сих пор официально ничего не сообщили.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. В Кремле отказались говорить о перебежчике, угнавшем Ми-8. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о пилоте Максиме Кузьминове находятся в компетенции Минобороны. Родственница летчика рассказала, что поступок Кузьминова никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нем, передает RT.

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Личности членов экипажа, которые угнали вертолет Ми-8 на Украину, раскрыты: вместе с пилотом были еще двое военнослужащих. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Вместе с пилотом Максимом Кузьминовым, на борту Ми-8 находились двое военнослужащих. Один из них — Никита, <…> Второй — уроженец Узбекистана Хуршед», — пишет Baza. Там отмечают, что знакомые молодых людей отзывались о них положительно. По данным канала, Никита, Хуршед и Максим — одного возраста. Они вместе проходили службу в Приморском крае. На данный момент их местоположение неизвестно, при этом родным военнослужащих об их судьбе до сих пор официально ничего не сообщили. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. В Кремле отказались говорить о перебежчике, угнавшем Ми-8. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о пилоте Максиме Кузьминове находятся в компетенции Минобороны. Родственница летчика рассказала, что поступок Кузьминова никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нем, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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