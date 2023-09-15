Раскрыты личности членов экипажа угнанного на Украину Ми-8

15 сентября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Вместе с пилотом Максимом Кузьминовым, на борту Ми-8 находились двое военнослужащих Фото: Сергей Русанов © URA.RU Личности членов экипажа, которые угнали вертолет Ми-8 на Украину, раскрыты: вместе с пилотом были еще двое военнослужащих. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Вместе с пилотом Максимом Кузьминовым, на борту Ми-8 находились двое военнослужащих. Один из них — Никита, <…> Второй — уроженец Узбекистана Хуршед», — пишет Baza. Там отмечают, что знакомые молодых людей отзывались о них положительно. По данным канала, Никита, Хуршед и Максим — одного возраста. Они вместе проходили службу в Приморском крае. На данный момент их местоположение неизвестно, при этом родным военнослужащих об их судьбе до сих пор официально ничего не сообщили. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. В Кремле отказались говорить о перебежчике, угнавшем Ми-8. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о пилоте Максиме Кузьминове находятся в компетенции Минобороны. Родственница летчика рассказала, что поступок Кузьминова никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нем, передает RT.

Личности членов экипажа, которые угнали вертолет Ми-8 на Украину, раскрыты: вместе с пилотом были еще двое военнослужащих. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Вместе с пилотом Максимом Кузьминовым, на борту Ми-8 находились двое военнослужащих. Один из них — Никита, <…> Второй — уроженец Узбекистана Хуршед», — пишет Baza. Там отмечают, что знакомые молодых людей отзывались о них положительно. По данным канала, Никита, Хуршед и Максим — одного возраста. Они вместе проходили службу в Приморском крае. На данный момент их местоположение неизвестно, при этом родным военнослужащих об их судьбе до сих пор официально ничего не сообщили. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. В Кремле отказались говорить о перебежчике, угнавшем Ми-8. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о пилоте Максиме Кузьминове находятся в компетенции Минобороны. Родственница летчика рассказала, что поступок Кузьминова никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нем, передает RT.