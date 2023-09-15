«Союз МС-24» с российскими космонавтами успешно долетел до МКС. Видео 16 сентября 2023 в 00:15 Размер текста - 17 + Корабль успешно пристыковался к МКС Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский космический корабль «Союз МС-24» с тремя членами экипажа, запущенный с космодрома Байконур, успешно пристыковался к МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе. «В 21:53 (время московское) пилотируемый корабль „Союз МС-24“ пристыковался к модулю „Рассвет“ российского сегмента Международной космической станции в автоматическом режиме! Корабль летел до станции по двухвитковой схеме сближения», — говорится в telegram-канале корпорации Роскосмос. По данным Роскосмоса, три космонавта, Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара отправлены в длительную космическую экспедицию. В ближайшие минуты экипаж откроет люки и перейдет на станцию. Российский космический корабль «Союз МС-24» с тремя членами экипажа, запущенный с космодрома Байконур, успешно пристыковался к МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе. «В 21:53 (время московское) пилотируемый корабль „Союз МС-24“ пристыковался к модулю „Рассвет“ российского сегмента Международной космической станции в автоматическом режиме! Корабль летел до станции по двухвитковой схеме сближения», — говорится в telegram-канале корпорации Роскосмос. По данным Роскосмоса, три космонавта, Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара отправлены в длительную космическую экспедицию. В ближайшие минуты экипаж откроет люки и перейдет на станцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям