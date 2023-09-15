Корабль успешно пристыковался к МКС
Российский космический корабль «Союз МС-24» с тремя членами экипажа, запущенный с космодрома Байконур, успешно пристыковался к МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«В 21:53 (время московское) пилотируемый корабль „Союз МС-24“ пристыковался к модулю „Рассвет“ российского сегмента Международной космической станции в автоматическом режиме! Корабль летел до станции по двухвитковой схеме сближения», — говорится в telegram-канале корпорации Роскосмос.
По данным Роскосмоса, три космонавта, Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара отправлены в длительную космическую экспедицию. В ближайшие минуты экипаж откроет люки и перейдет на станцию.
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