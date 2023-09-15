В Госдуме предложили отобрать деньги у футболистов на спецоперацию Депутат Журавлев предложил отдавать деньги футболистов на нужды СВО 16 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 + Любая сборная может выиграть чемпионат вселенной за гонорары футболистов РФ, сказал Алексей Журавлев Фото: Илья Московец © URA.RU В Государственной Думе предложили прекратить содержать футбольные клубы, а лишние деньги отправлять на нужды спецоперации. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев. «Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам», — заявил Алексей Журавлев. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, зарплата футболистам должна выдаваться путем дележки денег, которые болельщики отдали за билеты. Он подчеркнул, что за миллиарды, которые получают российские игроки, любая сборная могла бы выиграть «чемпионат вселенной». В Государственной Думе предложили прекратить содержать футбольные клубы, а лишние деньги отправлять на нужды спецоперации. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев. «Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам», — заявил Алексей Журавлев. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, зарплата футболистам должна выдаваться путем дележки денег, которые болельщики отдали за билеты. Он подчеркнул, что за миллиарды, которые получают российские игроки, любая сборная могла бы выиграть «чемпионат вселенной». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям