15 сентября 2023

В Госдуме предложили отобрать деньги у футболистов на спецоперацию

Депутат Журавлев предложил отдавать деньги футболистов на нужды СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, футбол, футбольный мяч, футбольные бутсы
Любая сборная может выиграть чемпионат вселенной за гонорары футболистов РФ, сказал Алексей Журавлев Фото:

В Государственной Думе предложили прекратить содержать футбольные клубы, а лишние деньги отправлять на нужды спецоперации. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам», — заявил Алексей Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, зарплата футболистам должна выдаваться путем дележки денег, которые болельщики отдали за билеты. Он подчеркнул, что за миллиарды, которые получают российские игроки, любая сборная могла бы выиграть «чемпионат вселенной».

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В Государственной Думе предложили прекратить содержать футбольные клубы, а лишние деньги отправлять на нужды спецоперации. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев. «Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам», — заявил Алексей Журавлев. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, зарплата футболистам должна выдаваться путем дележки денег, которые болельщики отдали за билеты. Он подчеркнул, что за миллиарды, которые получают российские игроки, любая сборная могла бы выиграть «чемпионат вселенной».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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