В Санкт-Петербурге завели наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, который погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Соответсвующая карточка появилась в картотеке Федеральной нотариальной палаты.
«Открыл: нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко», — указано в карточке. Дата смерти Уткина — 23 августа 2023 года, номер дела — 25/2023. Ранее Акуленко занимался делом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб вместе с Уткиным.
Самолет Embraer Legacy 600, на котором летели Пригожин и Уткин, разбился 23 августа в Тверской области. Также на борту находились их приближенные, телохранители и члены экипажа — всего 10 человек. Уткина похоронили с воинскими почестями.
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