В Петербурге занялись наследством погибшего командира ЧВК «Вагнер» Уткина. Скрин

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Открыто наследственное дело погибшего командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Санкт-Петербурге завели наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, который погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Соответсвующая карточка появилась в картотеке Федеральной нотариальной палаты.

«Открыл: нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко», — указано в карточке. Дата смерти Уткина — 23 августа 2023 года, номер дела — 25/2023. Ранее Акуленко занимался делом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб вместе с Уткиным.

Самолет Embraer Legacy 600, на котором летели Пригожин и Уткин, разбился 23 августа в Тверской области. Также на борту находились их приближенные, телохранители и члены экипажа — всего 10 человек. Уткина похоронили с воинскими почестями.

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В Санкт-Петербурге завели наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, который погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Соответсвующая карточка появилась в картотеке Федеральной нотариальной палаты. «Открыл: нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко», — указано в карточке. Дата смерти Уткина — 23 августа 2023 года, номер дела — 25/2023. Ранее Акуленко занимался делом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб вместе с Уткиным. Самолет Embraer Legacy 600, на котором летели Пригожин и Уткин, разбился 23 августа в Тверской области. Также на борту находились их приближенные, телохранители и члены экипажа — всего 10 человек. Уткина похоронили с воинскими почестями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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