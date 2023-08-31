В Мытищах с воинскими почестями похоронили командира ЧВК «Вагнер» Уткина

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, погибший во время крушения бизнес-джета Embraer, похоронен в Мытищах с воинскими почестями. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
«Похороны прошли с воинскими почестями. Проститься с бывшим офицером военной разведки, ставшим командиром „Вагнера“, пришли родные, близкие и коллеги», — передает ТАСС. Церемония проходила в закрытом режиме.
Самолет Embraer, принадлежащий основателю ЧВК Евгению Пригожину, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту были 10 человек, включая Пригожина и Уткина. Все они погибли. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самого главу «Вагнера» похоронили тайно на Пороховском кладбище.
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