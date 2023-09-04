04 сентября 2023

Курганский врач уволился после конфликта с главой депздрава Сигидаевым. Скрин

Курганский медик уволился после конфликта с главой депздрава
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, областная больница
Из Курганской областной больницы уволился хирург Николай Руденко Фото:

Хирург Николай Руденко уволился из Курганской областной больницы 5 сентября. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Ранее Руденко заявил, что уволится и покинет регион, если глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев примет некие кадровые решения в учреждении.

«Уважаемые Курганцы! Я счастлив, что с 2010 года работал в Курганской областной клинической Больнице! 5.09 крайний день моей трудовой деятельности здесь. Простите все, за Все. Уверен, что мой путь продолжится, но в другом регионе!», — написал Николай Руденко на своей странице во «ВКонтакте». Врач подтвердил корреспонденту URA.RU, что уволился из больницы.

Николай Руденко работал в сосудистом центре Курганской областной клинической больницы со своим отцом — Андреем Руденко, который является заведующим отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Хирург заявил, что у депздрава имеются планы по замене руководства больницы на «ставленников», с которыми медики не согласны и готовы уволиться. Хирург Андрей Руденко продолжает работу в КОКБ. В департамент здравоохранения Курганской области был направлен запрос, ответ не поступил. Николай Руденко известен в Кургане как рокер-хирург, записавший песню и клип о родном городе.

Хирург Николай Руденко заявил, что уволился из Курганской областной больницы
Хирург Николай Руденко заявил, что уволился из Курганской областной больницы

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Хирург Николай Руденко уволился из Курганской областной больницы 5 сентября. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Ранее Руденко заявил, что уволится и покинет регион, если глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев примет некие кадровые решения в учреждении. «Уважаемые Курганцы! Я счастлив, что с 2010 года работал в Курганской областной клинической Больнице! 5.09 крайний день моей трудовой деятельности здесь. Простите все, за Все. Уверен, что мой путь продолжится, но в другом регионе!», — написал Николай Руденко на своей странице во «ВКонтакте». Врач подтвердил корреспонденту URA.RU, что уволился из больницы. Николай Руденко работал в сосудистом центре Курганской областной клинической больницы со своим отцом — Андреем Руденко, который является заведующим отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Хирург заявил, что у депздрава имеются планы по замене руководства больницы на «ставленников», с которыми медики не согласны и готовы уволиться. Хирург Андрей Руденко продолжает работу в КОКБ. В департамент здравоохранения Курганской области был направлен запрос, ответ не поступил. Николай Руденко известен в Кургане как рокер-хирург, записавший песню и клип о родном городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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