В Германии указали на слабость Шольца перед Лавровым

Focus: Шольц показал свою слабость, отказавшись пожать руку Лаврову на G20

17 сентября 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров оказался сильнее своих немецких коллег, заявил Райтц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Канцлер ФРГ Олаф Шольц показал свою слабость перед главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда отказался пожимать последнему руку во время саммита стран Большой двадцатки (G20). Таким мнением поделился нмецкий журналист Ульрих Райтц. «Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок отказались пожать руку главе Сергею Лаврову. <…> Отказ от рукопожатия — это противоположность дипломатии», — сообщили журналисты издания Focus online. Главный редактор журнала Ульрих Райтц подчеркнул, что не понимает такой «политики слабака» со стороны Шольца. Райтц уточнил, что суть дипломатии как раз заключается в том, чтобы уметь разговаривать со своим политическим оппонентом. И когда этого не происходит, политик показывает свою слабость. До этого представитель Национального фонда демократии США Кристофер Уокер обозначил, что саммит G20 показал дипломатические способности РФ. Несмотря на конфликт на Украине, Москва продолжает получать поддержку от части мирового сообщества. На саммите была сформирована итоговая декларация, которая разрушила планы Шольца, передает «Национальная служба новостей».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц показал свою слабость перед главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда отказался пожимать последнему руку во время саммита стран Большой двадцатки (G20). Таким мнением поделился нмецкий журналист Ульрих Райтц. «Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок отказались пожать руку главе Сергею Лаврову. <…> Отказ от рукопожатия — это противоположность дипломатии», — сообщили журналисты издания Focus online. Главный редактор журнала Ульрих Райтц подчеркнул, что не понимает такой «политики слабака» со стороны Шольца. Райтц уточнил, что суть дипломатии как раз заключается в том, чтобы уметь разговаривать со своим политическим оппонентом. И когда этого не происходит, политик показывает свою слабость. До этого представитель Национального фонда демократии США Кристофер Уокер обозначил, что саммит G20 показал дипломатические способности РФ. Несмотря на конфликт на Украине, Москва продолжает получать поддержку от части мирового сообщества. На саммите была сформирована итоговая декларация, которая разрушила планы Шольца, передает «Национальная служба новостей».