В Германии испугались мировой поддержки России

Die Welt: Россия с начала СВО по-прежнему имеет множество союзников
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В итоговой декларации отсутствовало явное осуждение спецоперации на Украине, заявил Кристофер Уокер Фото:

Спустя полтора года с начала спецоперации Россия по-прежнему имеет множество союзников, а в итоговой декларации G20 перестали осуждать украинский конфликт. Об этом высказался представитель Национального фонда демократии США Кристофер Уокер.

«Нам следует расширить наше внимание и включить в него весь спектр помощи, которую Москва получает от авторитарных режимов. Солидарность с Россией охватывает широкий спектр: от дипломатической до экономической и военной», — сказал Уокер в интервью немецкому изданию Welt.

Уокер отмечает, что на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели многие страны вновь были рады поддержать главу МИД РФ Сергея Лаврова. К тому же в итоговой декларации отсутствовало явное осуждение спецоперации на Украине, заключил он.

Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что лидеры обменяются мнениями о сотрудничестве, а также обсудят, в том числе, «чувствительные области». Профессор социологии Фрэнк Фуреди высказался, что, несмотря на усилия США и стран Запада, итоговая декларация саммита «Большой двадцатки» не осудила специальную военную операцию России на Украине, что означает серьезную победу Москвы, передает RT.

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Спустя полтора года с начала спецоперации Россия по-прежнему имеет множество союзников, а в итоговой декларации G20 перестали осуждать украинский конфликт. Об этом высказался представитель Национального фонда демократии США Кристофер Уокер. «Нам следует расширить наше внимание и включить в него весь спектр помощи, которую Москва получает от авторитарных режимов. Солидарность с Россией охватывает широкий спектр: от дипломатической до экономической и военной», — сказал Уокер в интервью немецкому изданию Welt. Уокер отмечает, что на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели многие страны вновь были рады поддержать главу МИД РФ Сергея Лаврова. К тому же в итоговой декларации отсутствовало явное осуждение спецоперации на Украине, заключил он. Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что лидеры обменяются мнениями о сотрудничестве, а также обсудят, в том числе, «чувствительные области». Профессор социологии Фрэнк Фуреди высказался, что, несмотря на усилия США и стран Запада, итоговая декларация саммита «Большой двадцатки» не осудила специальную военную операцию России на Украине, что означает серьезную победу Москвы, передает RT.
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Ссылки по теме
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