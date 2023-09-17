Mash: в Туле упал дрон-камикадзе

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Беспилотник, летящий в Москву, был сбит над Тулой Фото:
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В Туле потерпел крушение дрон-камикадзе ВСУ. Беспилотник разбился на территории городского Логистического центра близ цеха для сборки автомобилей Haval, передает telegram-канал Mash.

«Украинский дрон-камикадзе упал на территорию тульского Логистического центра № 1 — в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании „Евраз“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате крушения БПЛА пострадавших и повреждений нет.

Также в СМИ написали, что дрон летел в сторону Москвы, однако российская ПВО сбила его над Тулой. В данный момент место крушения оцеплено.

Информацию о падении дрона подтвердили в министерстве по региональной безопасности Тульской области. Там заявили, что причины происшествия устанавливаются, а на месте работают экстренные службы.

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В Туле потерпел крушение дрон-камикадзе ВСУ. Беспилотник разбился на территории городского Логистического центра близ цеха для сборки автомобилей Haval, передает telegram-канал Mash. «Украинский дрон-камикадзе упал на территорию тульского Логистического центра № 1 — в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании „Евраз“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате крушения БПЛА пострадавших и повреждений нет. Также в СМИ написали, что дрон летел в сторону Москвы, однако российская ПВО сбила его над Тулой. В данный момент место крушения оцеплено. Информацию о падении дрона подтвердили в министерстве по региональной безопасности Тульской области. Там заявили, что причины происшествия устанавливаются, а на месте работают экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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