Mash: в Туле упал дрон-камикадзе

В Туле потерпел крушение дрон-камикадзе ВСУ. Беспилотник разбился на территории городского Логистического центра близ цеха для сборки автомобилей Haval, передает telegram-канал Mash.
«Украинский дрон-камикадзе упал на территорию тульского Логистического центра № 1 — в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании „Евраз“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате крушения БПЛА пострадавших и повреждений нет.
Также в СМИ написали, что дрон летел в сторону Москвы, однако российская ПВО сбила его над Тулой. В данный момент место крушения оцеплено.
Информацию о падении дрона подтвердили в министерстве по региональной безопасности Тульской области. Там заявили, что причины происшествия устанавливаются, а на месте работают экстренные службы.
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