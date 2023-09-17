Пашинян высказался о смене вектора Армении после призывов США уйти от РФ

Пашинян заявил, что Армения не поменяет свой внешнеполитический вектор
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян заявил о неизменности внешнеполитического вектора Армении Фото:

Ереван не сможет изменить вектор внешней политики, так как он определяется исключительно интересами Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, комментируя слова представителя Госдепартамента США Юри Ким о желании Вашингтона отвернуть армян от России.

«Внешняя политика Армении прозрачна. Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения», — сказал Никол Пашинян в ходе брифинга. Его слова передает издание «Sputnik Армения».

Ранее стало известно, что Пашинян склоняется к выбору Соединенных Штатов в качестве посредника по урегулированию конфликта с Азербайджаном, передает «Национальная служба новостей». Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила, что пока рано судить об изменениях Армении с РФ. Однако она уточнила, что Вашингтон стремится нарастить отношения с Ереваном и отвернуть его от Москвы, пишет Pravda.Ru.

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Ереван не сможет изменить вектор внешней политики, так как он определяется исключительно интересами Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, комментируя слова представителя Госдепартамента США Юри Ким о желании Вашингтона отвернуть армян от России. «Внешняя политика Армении прозрачна. Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения», — сказал Никол Пашинян в ходе брифинга. Его слова передает издание «Sputnik Армения». Ранее стало известно, что Пашинян склоняется к выбору Соединенных Штатов в качестве посредника по урегулированию конфликта с Азербайджаном, передает «Национальная служба новостей». Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила, что пока рано судить об изменениях Армении с РФ. Однако она уточнила, что Вашингтон стремится нарастить отношения с Ереваном и отвернуть его от Москвы, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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