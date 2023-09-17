Шойгу заявил о влиянии Ким Чен Ына на ход СВО

Шойгу: Ким Чен Ын вдохновил российскую армию своим визитом в страну
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу поблагодарил Ким Чен Ына за визит в Россию Фото:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын своим вдохновил российскую армию и народ на достижение целей спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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«Шойгу упомянул о том, что при особом внимании уважаемого товарища Ким Чен Ына нанес визит в Пхеньян по случаю 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне, и поблагодарил товарища Ким Чен Ына за то, что он посетил РФ и вдохновил армию и народ России, поднявшихся на осуществление справедливого дела», — передает слова Сергея Шойгу Центральное телеграфное агентство Кореи.

Уточняется, что глава КНДР так же был рад встрече с главой Минобороны РФ. Он оценил развитие Вооруженных сил РФ, которые защищают право Москвы на самостоятельность развития своего государства.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. За время пребывания в стране он успел ознакомиться с современной российской авиатехникой во Владивостоке, пишет «Национальная служба новостей». Также северокорейскому лидеру показали вооружение фрегата «Маршал Шапошников», передает телеканал 360. Позже посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын остался доволен своим визитом, сообщает «Царьград».

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын своим вдохновил российскую армию и народ на достижение целей спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Шойгу упомянул о том, что при особом внимании уважаемого товарища Ким Чен Ына нанес визит в Пхеньян по случаю 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне, и поблагодарил товарища Ким Чен Ына за то, что он посетил РФ и вдохновил армию и народ России, поднявшихся на осуществление справедливого дела», — передает слова Сергея Шойгу Центральное телеграфное агентство Кореи. Уточняется, что глава КНДР так же был рад встрече с главой Минобороны РФ. Он оценил развитие Вооруженных сил РФ, которые защищают право Москвы на самостоятельность развития своего государства. Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. За время пребывания в стране он успел ознакомиться с современной российской авиатехникой во Владивостоке, пишет «Национальная служба новостей». Также северокорейскому лидеру показали вооружение фрегата «Маршал Шапошников», передает телеканал 360. Позже посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын остался доволен своим визитом, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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