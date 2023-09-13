Как прошла встреча Путина и Ким Чен Ына на Дальнем Востоке

Ким Чен Ын поддержал решение Владимира Путина провести спецоперацию на Украине
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке. Также на ней присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Виталий Савельев и другие официальные лица. Саммит на космодроме «Восточный» завершился, продлившись больше пяти часов. URA.RU приводит основные тезисы с переговоров.
- Ким Чен Ын заявил, что обсудил военно-политическую ситуацию с главой РФ касательно Корейского полуострова. Также лидеры затронули европейскую политику.
- Высший руководитель КНДР назвал спецоперацию России на Украине священной. По его словам, РФ борется с гегемонией Запада.
- Россия и Северная Корея, укрепляя дружбу, действуют во имя мира. Он пообещал следовать по пути добрососедства с РФ. КНДР будет защищать международную справедливость в сотрудничестве с Россией.
- Российская армия победит в конфликте на Украине, считает Ким Чен Ын. По его словам, «зло» в лице Запада не должно претендовать на расширение зон влияния.
- Ким Чен Ын предложил тост за Путина и победу России. Лидеры ядерных держав выпили за это по бокалу вина.
Ким Чен Ын приехал в РФ 12 сентября. Его встретили красной ковровой дорожкой. Сам глава КНДР назвал свой визит демонстрацией важности стратегических отношений двух стран, передает деловое агентство «Взгляд». URA.RU публиковало фоторепортаж со встречи.
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