Как прошла встреча Путина и Ким Чен Ына на Дальнем Востоке

Ким Чен Ын обсудил с Путиным ситуацию на Корейском полуострове
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск.
Ким Чен Ын поддержал решение Владимира Путина провести спецоперацию на Украине Фото:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке. Также на ней присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Виталий Савельев и другие официальные лица. Саммит на космодроме «Восточный» завершился, продлившись больше пяти часов. URA.RU приводит основные тезисы с переговоров.

  • Ким Чен Ын заявил, что обсудил военно-политическую ситуацию с главой РФ касательно Корейского полуострова. Также лидеры затронули европейскую политику.
  • Высший руководитель КНДР назвал спецоперацию России на Украине священной. По его словам, РФ борется с гегемонией Запада.
  • Россия и Северная Корея, укрепляя дружбу, действуют во имя мира. Он пообещал следовать по пути добрососедства с РФ. КНДР будет защищать международную справедливость в сотрудничестве с Россией.
  • Российская армия победит в конфликте на Украине, считает Ким Чен Ын. По его словам, «зло» в лице Запада не должно претендовать на расширение зон влияния.
  • Ким Чен Ын предложил тост за Путина и победу России. Лидеры ядерных держав выпили за это по бокалу вина.

    Ким Чен Ын приехал в РФ 12 сентября. Его встретили красной ковровой дорожкой. Сам глава КНДР назвал свой визит демонстрацией важности стратегических отношений двух стран, передает деловое агентство «Взгляд». URA.RU публиковало фоторепортаж со встречи.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке. Также на ней присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Виталий Савельев и другие официальные лица. Саммит на космодроме «Восточный» завершился, продлившись больше пяти часов. URA.RU приводит основные тезисы с переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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