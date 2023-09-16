В Перми онанист испугал местную жительницу. Мужчина выбежал из заброшенного здания на улице Карпинского. Инцидент произошел утром 17 сентября, рассказал очевидец.
«Примерно в 9:50 на Карпинского, 55 из старых домов выбежал онанист. Напугал мою знакомую, которая проходила мимо», — сообщил пермяк telegram-каналу «Большая Пермь».
Девушка обратилась за помощью к прохожему. В конечном итоге извращенец скрылся.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. В ведомстве уточнили, что обращений по этому происшествию не поступало.
Ранее онанист был замечен возле пермской школы «Точка». К учебному заведению был направлен наряд патрульно-постовой службы.
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