16 сентября 2023
15 сентября 2023

Пермячку напугал онанист, выбежавший из заброшенного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, старый дом, заброшенное здание
Извращенец прятался в заброшенном доме Фото:

В Перми онанист испугал местную жительницу. Мужчина выбежал из заброшенного здания на улице Карпинского. Инцидент произошел утром 17 сентября, рассказал очевидец.

«Примерно в 9:50 на Карпинского, 55 из старых домов выбежал онанист. Напугал мою знакомую, которая проходила мимо», — сообщил пермяк telegram-каналу «Большая Пермь».

Девушка обратилась за помощью к прохожему. В конечном итоге извращенец скрылся.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. В ведомстве уточнили, что обращений по этому происшествию не поступало.

Ранее онанист был замечен возле пермской школы «Точка». К учебному заведению был направлен наряд патрульно-постовой службы.

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В Перми онанист испугал местную жительницу. Мужчина выбежал из заброшенного здания на улице Карпинского. Инцидент произошел утром 17 сентября, рассказал очевидец. «Примерно в 9:50 на Карпинского, 55 из старых домов выбежал онанист. Напугал мою знакомую, которая проходила мимо», — сообщил пермяк telegram-каналу «Большая Пермь». Девушка обратилась за помощью к прохожему. В конечном итоге извращенец скрылся. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. В ведомстве уточнили, что обращений по этому происшествию не поступало. Ранее онанист был замечен возле пермской школы «Точка». К учебному заведению был направлен наряд патрульно-постовой службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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