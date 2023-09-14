Жители Перми заметили возле школы онаниста

Пермячка пожаловалась на мужчину в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми обеспокоена тем, что возле школы «Точка» заметила онаниста. Женщина обратилась в правоохранительные органы и написала предупреждающий пост для родителей в сообществе «Новости ЖК Арсенал/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Добрый день, возле школы Точка, далее по ЖК „Арсенал“ ходит мужчина в полосатой футболке, седой, и в очках. Он удовлетворяет себя, глядя на детей. Заявление в полицию подали, его ищут. Просьба родителям приглядеться, будьте осторожны, смотрите по сторонам за своими и чужими детьми», — предупредила горожан Леночка Никулина.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что 13 сентября в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что около школы стоит мужчина и демонстрирует обнаженные части тела. «К учебному заведению был направлен наряд патрульно-постовой службы, но прибыв на место, сотрудники полиции никого не обнаружили. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданина», — пояснили в ведомстве.