Жители Перми заметили возле школы онаниста

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Пермячка пожаловалась на мужчину в полицию Фото:

Жительница Перми обеспокоена тем, что возле школы «Точка» заметила онаниста. Женщина обратилась в правоохранительные органы и написала предупреждающий пост для родителей в сообществе «Новости ЖК Арсенал/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Добрый день, возле школы Точка, далее по ЖК „Арсенал“ ходит мужчина в полосатой футболке, седой, и в очках. Он удовлетворяет себя, глядя на детей. Заявление в полицию подали, его ищут. Просьба родителям приглядеться, будьте осторожны, смотрите по сторонам за своими и чужими детьми», — предупредила горожан Леночка Никулина.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что 13 сентября в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что около школы стоит мужчина и демонстрирует обнаженные части тела. «К учебному заведению был направлен наряд патрульно-постовой службы, но прибыв на место, сотрудники полиции никого не обнаружили. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданина», — пояснили в ведомстве.

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Жительница Перми обеспокоена тем, что возле школы «Точка» заметила онаниста. Женщина обратилась в правоохранительные органы и написала предупреждающий пост для родителей в сообществе «Новости ЖК Арсенал/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Добрый день, возле школы Точка, далее по ЖК „Арсенал“ ходит мужчина в полосатой футболке, седой, и в очках. Он удовлетворяет себя, глядя на детей. Заявление в полицию подали, его ищут. Просьба родителям приглядеться, будьте осторожны, смотрите по сторонам за своими и чужими детьми», — предупредила горожан Леночка Никулина. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что 13 сентября в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что около школы стоит мужчина и демонстрирует обнаженные части тела. «К учебному заведению был направлен наряд патрульно-постовой службы, но прибыв на место, сотрудники полиции никого не обнаружили. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданина», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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