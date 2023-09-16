Пермяк вломился в дом к соседке и угрожал ей убийством

17 сентября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

В Прикамье осудили 37-летнего местного жителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае осудили жителя Октябрьского района, который проник в дом к соседке и угрожал ей убийством. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следствие установило, что 20 января 2023 года виновный, находясь в коридоре многоквартирного дома в поселке Октябрьском <…>, с помощью металлического прута повредил имущество жильцов. После этого он незаконно проник в квартиру к своей соседке, где угрожал ей убийством», — сообщили на сайте ведомства. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Пермском крае осудили жителя Октябрьского района, который проник в дом к соседке и угрожал ей убийством. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следствие установило, что 20 января 2023 года виновный, находясь в коридоре многоквартирного дома в поселке Октябрьском <…>, с помощью металлического прута повредил имущество жильцов. После этого он незаконно проник в квартиру к своей соседке, где угрожал ей убийством», — сообщили на сайте ведомства. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.