16 сентября 2023

Пермяк вломился в дом к соседке и угрожал ей убийством

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
В Прикамье осудили 37-летнего местного жителя Фото:

В Пермском крае осудили жителя Октябрьского района, который проник в дом к соседке и угрожал ей убийством. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Следствие установило, что 20 января 2023 года виновный, находясь в коридоре многоквартирного дома в поселке Октябрьском <…>, с помощью металлического прута повредил имущество жильцов. После этого он незаконно проник в квартиру к своей соседке, где угрожал ей убийством», — сообщили на сайте ведомства.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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В Пермском крае осудили жителя Октябрьского района, который проник в дом к соседке и угрожал ей убийством. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следствие установило, что 20 января 2023 года виновный, находясь в коридоре многоквартирного дома в поселке Октябрьском <…>, с помощью металлического прута повредил имущество жильцов. После этого он незаконно проник в квартиру к своей соседке, где угрожал ей убийством», — сообщили на сайте ведомства. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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