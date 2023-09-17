17 сентября 2023
16 сентября 2023

В закрытом свердловском городе скончался 11-месячный младенец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
За несколько дней до смерти у ребенка были покашливания и отдышка Фото:

В Лесном (закрытый город Свердловской области) вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и отдышка. Об этом сообщили в соцсети.

«31 июля я обращалась к дежурному врачу детской поликлиники с жалобами на сонливость, вялость, покашливание и отдышку у дочери. Ребенка осмотрели. К моменту осмотра отдышка прошла, заверили что все хорошо», — сообщили в telegram-канале «В ЛЕСНОМ». Вечером этого же дня ребенка госпитализировали с затрудненным дыханием.

«Был проведен осмотр дежурным врачом. Взяли анализы и никакое лечение начато не было. Врач сказала анализы хорошие. Нас просто оставили лежать ночь. За ночь ребенку стало намного хуже», — добавила свердловчанка. На следующий день ребенка перевели в реанимацию, а вечером 2 августа девочка скончалась.

Свердловчанка отметила, что сейчас следователи ведут расследование по факту смерти ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в Минздрав по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лесном (закрытый город Свердловской области) вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и отдышка. Об этом сообщили в соцсети. «31 июля я обращалась к дежурному врачу детской поликлиники с жалобами на сонливость, вялость, покашливание и отдышку у дочери. Ребенка осмотрели. К моменту осмотра отдышка прошла, заверили что все хорошо», — сообщили в telegram-канале «В ЛЕСНОМ». Вечером этого же дня ребенка госпитализировали с затрудненным дыханием. «Был проведен осмотр дежурным врачом. Взяли анализы и никакое лечение начато не было. Врач сказала анализы хорошие. Нас просто оставили лежать ночь. За ночь ребенку стало намного хуже», — добавила свердловчанка. На следующий день ребенка перевели в реанимацию, а вечером 2 августа девочка скончалась. Свердловчанка отметила, что сейчас следователи ведут расследование по факту смерти ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в Минздрав по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...