В закрытом свердловском городе скончался 11-месячный младенец

18 сентября 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

За несколько дней до смерти у ребенка были покашливания и отдышка Фото: Илья Московец © URA.RU В Лесном (закрытый город Свердловской области) вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и отдышка. Об этом сообщили в соцсети. «31 июля я обращалась к дежурному врачу детской поликлиники с жалобами на сонливость, вялость, покашливание и отдышку у дочери. Ребенка осмотрели. К моменту осмотра отдышка прошла, заверили что все хорошо», — сообщили в telegram-канале «В ЛЕСНОМ». Вечером этого же дня ребенка госпитализировали с затрудненным дыханием. «Был проведен осмотр дежурным врачом. Взяли анализы и никакое лечение начато не было. Врач сказала анализы хорошие. Нас просто оставили лежать ночь. За ночь ребенку стало намного хуже», — добавила свердловчанка. На следующий день ребенка перевели в реанимацию, а вечером 2 августа девочка скончалась. Свердловчанка отметила, что сейчас следователи ведут расследование по факту смерти ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в Минздрав по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Лесном (закрытый город Свердловской области) вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и отдышка. Об этом сообщили в соцсети. «31 июля я обращалась к дежурному врачу детской поликлиники с жалобами на сонливость, вялость, покашливание и отдышку у дочери. Ребенка осмотрели. К моменту осмотра отдышка прошла, заверили что все хорошо», — сообщили в telegram-канале «В ЛЕСНОМ». Вечером этого же дня ребенка госпитализировали с затрудненным дыханием. «Был проведен осмотр дежурным врачом. Взяли анализы и никакое лечение начато не было. Врач сказала анализы хорошие. Нас просто оставили лежать ночь. За ночь ребенку стало намного хуже», — добавила свердловчанка. На следующий день ребенка перевели в реанимацию, а вечером 2 августа девочка скончалась. Свердловчанка отметила, что сейчас следователи ведут расследование по факту смерти ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в Минздрав по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.