Пьяная женщина избила курганского полицейского и попала под суд

В Курганской области сельчанка избила полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница села Рачеевка Целинного округа Курганской области била полицейского кулаками по спине, голове и лицу, когда он был при исполнении служебных обязанностей. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая нанесла сотруднику полиции не менее трех ударов кулаком по спине, не менее двух ударов по голове, и один удар кулаком в область лица. Женщина была пьяна и вела себя агрессивно», — указано в материалах, опубликованных на сайте Целинного районного суда.

На судебном заседании выяснилось, что участковый приезжал к женщине в Рачеевку, чтобы опросить ее по факту избиения сожителя. Злоумышленница била сожителя бутылкой по голове так, что тот был вынужден 21 день лечиться. Однако опросить пьяную сельчанку не удалось, поскольку она набросилась на полицейского с кулаками.

Суд приговорил любительницу насилия к штрафу в 30 тысяч рублей, а также назначил ей 360 часов обязательных работ. Стеклянную бутылку, которой она била сожителя — решено уничтожить.

Ранее жительница Кургана, которую остановили в нетрезвом виде за рулем автомобиля, несколько раз ударила сотрудника ДПС и разорвала составленный протокол. Буйную нарушительницу доставили в отдел полиции.