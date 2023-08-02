02 августа 2023

В Кургане женщина избила полицейского в служебной машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, полиция, наряд полиции
Пьяная женщина-водитель несколько раз ударила сотрудника ДПС Фото:

Жительница Кургана, которую остановили в нетрезвом виде за рулем автомобиля, несколько раз ударила сотрудника ДПС и разорвала составленный протокол. Буйную нарушительницу доставили в отдел полиции, сейчас она обвиняется в применении насилия против сотрудника ДПС, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«После полуночи 30 мая 2023 года инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль марки „ВАЗ 21124“, который двигался по улице Куйбышева в городе Кургане. Женщина, находившая за рулем, перелезла на заднее сидение. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она стала отрицать факт управления автомобилем. От прохождения медицинского освидетельствования отказалась», — говорится в сообщении ведомства.

В автомобиле сотрудников ДПС женщина несколько раз ударила полицейского, после чего порвала составленный протокол об административном правонарушении. Для дальнейшего разбирательства нарушительницу доставили в отдел полиции. Свою вину обвиняемая признала. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Предъявленная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы — до пяти лет.

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Жительница Кургана, которую остановили в нетрезвом виде за рулем автомобиля, несколько раз ударила сотрудника ДПС и разорвала составленный протокол. Буйную нарушительницу доставили в отдел полиции, сейчас она обвиняется в применении насилия против сотрудника ДПС, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «После полуночи 30 мая 2023 года инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль марки „ВАЗ 21124“, который двигался по улице Куйбышева в городе Кургане. Женщина, находившая за рулем, перелезла на заднее сидение. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она стала отрицать факт управления автомобилем. От прохождения медицинского освидетельствования отказалась», — говорится в сообщении ведомства. В автомобиле сотрудников ДПС женщина несколько раз ударила полицейского, после чего порвала составленный протокол об административном правонарушении. Для дальнейшего разбирательства нарушительницу доставили в отдел полиции. Свою вину обвиняемая признала. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Предъявленная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы — до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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