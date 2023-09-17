17 сентября 2023
16 сентября 2023

В екатеринбургском аэропорту массово задержали рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Предположительно, рейсы задерживают из-за тумана Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали четыре рейса. Предположительно, вылет задержан из-за тумана, сообщил читатель URA.RU.

«В районе Кольцово туман, рейсы задерживают», — рассказал собеседник агентства. На онлайн-табло аэропорта Кольцово указано, что задержаны самолеты, вылетающие в Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и Барнаул.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали четыре рейса. Предположительно, вылет задержан из-за тумана, сообщил читатель URA.RU. «В районе Кольцово туман, рейсы задерживают», — рассказал собеседник агентства. На онлайн-табло аэропорта Кольцово указано, что задержаны самолеты, вылетающие в Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и Барнаул. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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