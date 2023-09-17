Предположительно, рейсы задерживают из-за тумана
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали четыре рейса. Предположительно, вылет задержан из-за тумана, сообщил читатель URA.RU.
«В районе Кольцово туман, рейсы задерживают», — рассказал собеседник агентства. На онлайн-табло аэропорта Кольцово указано, что задержаны самолеты, вылетающие в Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и Барнаул.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил.
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