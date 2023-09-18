Илон Маск остро подвел итог летнего контрнаступления Украины

Маск: ВСУ потеряли много солдат, добившись ничтожного результата в наступлении

18 сентября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

ВСУ добились ничтожного результата в своем наступлении, заявил Илон Маск Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина потеряла слишком много людей для достижения ничтожного результата летнего контрнаступления. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск. «Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск в социальной сети X. Также он отмечал, что достижения украинского контрнаступления настолько малы, что едва видны на карте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составляют более 71 тысячи человек. По словам российского лидера, Украина не достигла никаких результатов за три месяца операции. Он добавил, что Киев не считает бойцов ВСУ своими людьми, отправляя их в бой. Инструкторы НАТО признали отсутствие тактических успехов и провал Киева в попытке преодолеть эшелонированную оборону российской армии в ходе контрнаступления, передает «Утро.ру». Украина перешла к атакам БПЛА по территории РФ, чтобы как-то компенсировать провал своей операции, сообщают «Дни.ру».

Украина потеряла слишком много людей для достижения ничтожного результата летнего контрнаступления. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск. «Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск в социальной сети X. Также он отмечал, что достижения украинского контрнаступления настолько малы, что едва видны на карте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составляют более 71 тысячи человек. По словам российского лидера, Украина не достигла никаких результатов за три месяца операции. Он добавил, что Киев не считает бойцов ВСУ своими людьми, отправляя их в бой. Инструкторы НАТО признали отсутствие тактических успехов и провал Киева в попытке преодолеть эшелонированную оборону российской армии в ходе контрнаступления, передает «Утро.ру». Украина перешла к атакам БПЛА по территории РФ, чтобы как-то компенсировать провал своей операции, сообщают «Дни.ру».