17 сентября 2023
16 сентября 2023

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю отправился в командировку на Северный Кавказ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, щеглов александр
Александр Щеглов проверил несение службы своими подчиненными Фото:

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов побывал на территории Северо-Кавказского региона. В рамках служебной командировки глава пермского полицейского главка проверил несение службы его подчиненными, сообщается на сайте управления.

«В ходе рабочей поездки Александр Щеглов изучил условия проживания сотрудников, организацию несения службы. Руководитель главка лично осмотрел служебные, жилые и подсобные помещения. Пообщался с подчиненными, ответил на интересующие их вопросы», — говорится на сайте ГУ МВД по Прикамью.

Щеглов поблагодарил коллег за достойное выполнение служебно-боевых задач и пожелал успешного завершения командировки. Также силовик посетил мемориалы в память о погибших пермских ОМОНовцах, где возложил цветы.

Александр Щеглов (в центре) проверил, как несут службу его подчиненные
Александр Щеглов (в центре) проверил, как несут службу его подчиненные
Фото:

Александр Щеглов возложил цветы к мемориалам в память о погибших сотрудниках ОМОН, погибших при исполнении служебного долга
Александр Щеглов возложил цветы к мемориалам в память о погибших сотрудниках ОМОН, погибших при исполнении служебного долга
Фото:

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Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов побывал на территории Северо-Кавказского региона. В рамках служебной командировки глава пермского полицейского главка проверил несение службы его подчиненными, сообщается на сайте управления. «В ходе рабочей поездки Александр Щеглов изучил условия проживания сотрудников, организацию несения службы. Руководитель главка лично осмотрел служебные, жилые и подсобные помещения. Пообщался с подчиненными, ответил на интересующие их вопросы», — говорится на сайте ГУ МВД по Прикамью. Щеглов поблагодарил коллег за достойное выполнение служебно-боевых задач и пожелал успешного завершения командировки. Также силовик посетил мемориалы в память о погибших пермских ОМОНовцах, где возложил цветы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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