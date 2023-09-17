Житель тюменской деревни выстрелил себе в ногу из ружья

В Тобольском районе мужчина выстрелил себе в ногу при перезарядке ружья

18 сентября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Мужчина случайно выстрелил себе в ногу, когда перезаряжал ружье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тюменском Заболотье мужчина случайно выстрелил себе в ногу во время перезарядки ружья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тобольской полиции. По данным источников URA.RU, инцидент произошел в деревне Ишменева Тобольского района. «По предварительной информации, при перезарядке оружия мужчина случайно произвел выстрел. В настоящее время, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по г. Тобольску. По данным источника URA.RU, инцидент произошел в деревне Ишменева, которая находится в труднодоступной местности. Поэтому пострадавшего пришлось вывозить в больницу на вертолете санавиации. «Первоначально пострадавшему была оказана вся необходимая помощь медицинским работником населенного пункта. Бригадой врачей центра медицины катастроф в 6:35 пациент был доставлен в Областную больницу № 3 и госпитализирован в профильное отделение в состоянии средней степени тяжести», — сообщили агентству в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Ранее агентство писало о том, что житель деревни Иземеть Тобольского района расстрелял из ружья своих знакомых. В результате инцидента, два человека погибли на месте, один был ранен, еще одному участнику ЧП удалось скрыться. Преступление произошло в августе 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском Заболотье мужчина случайно выстрелил себе в ногу во время перезарядки ружья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тобольской полиции. По данным источников URA.RU, инцидент произошел в деревне Ишменева Тобольского района. «По предварительной информации, при перезарядке оружия мужчина случайно произвел выстрел. В настоящее время, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по г. Тобольску. По данным источника URA.RU, инцидент произошел в деревне Ишменева, которая находится в труднодоступной местности. Поэтому пострадавшего пришлось вывозить в больницу на вертолете санавиации. «Первоначально пострадавшему была оказана вся необходимая помощь медицинским работником населенного пункта. Бригадой врачей центра медицины катастроф в 6:35 пациент был доставлен в Областную больницу № 3 и госпитализирован в профильное отделение в состоянии средней степени тяжести», — сообщили агентству в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Ранее агентство писало о том, что житель деревни Иземеть Тобольского района расстрелял из ружья своих знакомых. В результате инцидента, два человека погибли на месте, один был ранен, еще одному участнику ЧП удалось скрыться. Преступление произошло в августе 2022 года.