17 сентября 2023
16 сентября 2023

Житель тюменской деревни выстрелил себе в ногу из ружья

В Тобольском районе мужчина выстрелил себе в ногу при перезарядке ружья
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Мужчина случайно выстрелил себе в ногу, когда перезаряжал ружье Фото:

В тюменском Заболотье мужчина случайно выстрелил себе в ногу во время перезарядки ружья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тобольской полиции. По данным источников URA.RU, инцидент произошел в деревне Ишменева Тобольского района.

«По предварительной информации, при перезарядке оружия мужчина случайно произвел выстрел. В настоящее время, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по г. Тобольску.

По данным источника URA.RU, инцидент произошел в деревне Ишменева, которая находится в труднодоступной местности. Поэтому пострадавшего пришлось вывозить в больницу на вертолете санавиации. «Первоначально пострадавшему была оказана вся необходимая помощь медицинским работником населенного пункта. Бригадой врачей центра медицины катастроф в 6:35 пациент был доставлен в Областную больницу № 3 и госпитализирован в профильное отделение в состоянии средней степени тяжести», — сообщили агентству в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее агентство писало о том, что житель деревни Иземеть Тобольского района расстрелял из ружья своих знакомых. В результате инцидента, два человека погибли на месте, один был ранен, еще одному участнику ЧП удалось скрыться. Преступление произошло в августе 2022 года.

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В тюменском Заболотье мужчина случайно выстрелил себе в ногу во время перезарядки ружья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тобольской полиции. По данным источников URA.RU, инцидент произошел в деревне Ишменева Тобольского района. «По предварительной информации, при перезарядке оружия мужчина случайно произвел выстрел. В настоящее время, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по г. Тобольску. По данным источника URA.RU, инцидент произошел в деревне Ишменева, которая находится в труднодоступной местности. Поэтому пострадавшего пришлось вывозить в больницу на вертолете санавиации. «Первоначально пострадавшему была оказана вся необходимая помощь медицинским работником населенного пункта. Бригадой врачей центра медицины катастроф в 6:35 пациент был доставлен в Областную больницу № 3 и госпитализирован в профильное отделение в состоянии средней степени тяжести», — сообщили агентству в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Ранее агентство писало о том, что житель деревни Иземеть Тобольского района расстрелял из ружья своих знакомых. В результате инцидента, два человека погибли на месте, один был ранен, еще одному участнику ЧП удалось скрыться. Преступление произошло в августе 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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