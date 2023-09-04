Житель тюменского Заболотья оправдал массовый расстрел страхом

Мужчина убил двух знакомых, еще одного ранил, четвертая потенциальная жертва сбежала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель деревни Иземеть в тюменском Заболотье (Тюменская область) оправдал совершенный им расстрел трех человек страхом за свою жизнь. Информация приводится в материалах суда. Мужчина убил двух знакомых, одного ранил, еще одному участнику ЧП удалось сбежать.

«Находясь в состоянии опьянения и испытав внезапную неприязнь к знакомым, подсудимый вооружился ружьем, направил его в сторону одного из потерпевших и произнес: „Я тебя сейчас застрелю!“. Мужчина испугался, выбежал из дома. Обвиняемый же застрелил двух других жертв, еще одного ранил, но мужчина выжил. Свои действия преступник объяснил самообороной: он боялся, что его убьют», — говорится в материалах судебного акта.

Речь идет об убийстве в селе Иземеть тюменского Заболотья. Преступление произошло в августе 2022 года, однако подробности стали известны только сейчас.

Как сказано в материалах суда, ЧП развернулось в доме осужденного. К нему в гости пришли четверо знакомых. Мужчины выпивали, играли на баяне, пели и танцевали, снимая это на видео. В какой-то момент преступник схватился за ружье. По его версии — чтобы защититься от агрессивных гостей, по версии выживших — без какой-либо причины.

По итогу мужчина застрелил двух жертв, еще один участник успел убежать, четвертый был ранен, но ему вовремя оказали помощь и смогли спасти. После случившегося преступник пришел к соседу и признался в содеянном. На место была вызвана полиция и медики.

В суде версия стрелявшего не подтвердилась. Доказательств того, что гости ему угрожали, найдено не было. Мужчина получил 17 лет лишения свободы и обязательство выплатить пострадавшим более миллиона рублей.