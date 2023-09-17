17 сентября 2023
16 сентября 2023
15 сентября 2023

В ЯНАО не могут решить проблему школы, в которой дети учатся в три смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Москва, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа, школьники
Власти не знают, когда будет строиться новый корпус школы Фото:

Власти Приуральского района ЯНАО не могут решить проблему в селе Аксарка, в котором дети вынуждены учиться в три смены из-за большого количества школьников. В управлении образования не знают, когда начнется строительство нового корпуса школы, сообщили представители администрации во «ВКонтакте».

«Понимаем вашу озабоченность данной проблемой. Мы все с нетерпением ждем строительство нового корпуса школы. На данный момент точные сроки начала строительства школы в селе Аксарка не определены», — сообщило управление образование Приуральского района, отвечая на жалобы жителей в группе «Подслушано в Аксарке».

Ранее сообщалось, что жители села начали массово жаловаться, что их дети вынуждены учиться в три смены Проблема в том, что школа переполнена, а ученики устают из-за такого графика.

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Власти Приуральского района ЯНАО не могут решить проблему в селе Аксарка, в котором дети вынуждены учиться в три смены из-за большого количества школьников. В управлении образования не знают, когда начнется строительство нового корпуса школы, сообщили представители администрации во «ВКонтакте». «Понимаем вашу озабоченность данной проблемой. Мы все с нетерпением ждем строительство нового корпуса школы. На данный момент точные сроки начала строительства школы в селе Аксарка не определены», — сообщило управление образование Приуральского района, отвечая на жалобы жителей в группе «Подслушано в Аксарке». Ранее сообщалось, что жители села начали массово жаловаться, что их дети вынуждены учиться в три смены Проблема в том, что школа переполнена, а ученики устают из-за такого графика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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