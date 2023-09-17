В ЯНАО не могут решить проблему школы, в которой дети учатся в три смены

Власти Приуральского района ЯНАО не могут решить проблему в селе Аксарка, в котором дети вынуждены учиться в три смены из-за большого количества школьников. В управлении образования не знают, когда начнется строительство нового корпуса школы, сообщили представители администрации во «ВКонтакте».
«Понимаем вашу озабоченность данной проблемой. Мы все с нетерпением ждем строительство нового корпуса школы. На данный момент точные сроки начала строительства школы в селе Аксарка не определены», — сообщило управление образование Приуральского района, отвечая на жалобы жителей в группе «Подслушано в Аксарке».
Ранее сообщалось, что жители села начали массово жаловаться, что их дети вынуждены учиться в три смены Проблема в том, что школа переполнена, а ученики устают из-за такого графика.
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