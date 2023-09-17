В центре Кургана планируют масштабный ремонт теплосетей

Замену труб теплосетей планируют провести в центре города и микрорайоне Северном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в 2024 году капитально отремонтируют два участка теплосетей в центре города и микрорайоне Северном. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Курганская генерирующая компания» Александр Прибылев.

«Капитальный ремонт мы уже утвердили. КГК будет обращаться в федеральный фонд, который дает льготный займ. Мы попросим деньги на ремонт ул. Пушкина [от ул. Томина до администрации]. После ул. Ленина и до Пролетарской у нас верхом идет трубопровод. Он тоже будет капитально отремонтирован», — рассказал Прибылев в интервью на радио «За облаками».

Также планируется капитально отремонтировать участок в микрорайоне Северном на ул. Октябрьская и Панфилова. Стоимость этих работ составляет около 900 млн рублей. Компании нужно будет отдать эти деньги в течение 25 лет. Помимо этого в рамках инвестиционной программы в 2024 годы реконструируют трубопровод на участке ул. Савельева.

В компании отметили, что теплосети в Кургане изношены. За два года в городе капитально отремонтировали семь километров тепловых магистральных трубопроводов.