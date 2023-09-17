Жители дома, в котором вырос Артюхов, ходят в верхней одежде из-за отопления

18 сентября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Жители дома вынуждены ходить в верхней одежде, чтобы согреться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) жильцы дома в микрорайоне Юбилейный 1/6, в котором жил когда-то губернатор округа Дмитрий Артюхов, вынуждены находиться дома в верхней одежде из-за отсутствия отопления. Как рассказала URA.RU одна из жительниц Иванна Езгор, в квартирах невыносимый холод, замерзают дети. «Уже просто нет сил, дома очень холодно даже когда теплая погода. Доходит до того, что согреться можно, находясь только в верхней одежде. На наши заявки и жалобы никто не реагирует. Всем практически дали отопление кроме нашего дома. Дети замерзают и от этого болеют», — поделилась девушка. По словам собеседницы, проблема заключается не только в этом — дом не утепляют. По программе капремонта его только покрасили. Зимой жильцы замерзают даже с включенным отоплением. Такая ситуация происходит на протяжении шести лет. В сильные морозы не спасают даже электрические обогреватели. «Нашей управляющей компании „УЖС“ просто на нас наплевать. Они даже не реагируют на звонки. Заявки с начала сентября оставляем. Обращались и в мэрию, но ничего не меняется. Дома не хочется находиться из-за такого холода. Еще очень волнует вопрос, как нам начислят оплату за отопление, если у нас его до сих пор нет», — добавила она. Глава Ямала Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута» в этом году дал поручение мэрии утеплить дом. Также губернатор отметил, что, когда он проживал там, таких проблем не было. URA.RU направило запрос в администрацию города и попыталось связаться с представителями управляющей компании по номерам, размещенным в открытом доступе. На звонки корреспондента никто не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) жильцы дома в микрорайоне Юбилейный 1/6, в котором жил когда-то губернатор округа Дмитрий Артюхов, вынуждены находиться дома в верхней одежде из-за отсутствия отопления. Как рассказала URA.RU одна из жительниц Иванна Езгор, в квартирах невыносимый холод, замерзают дети. «Уже просто нет сил, дома очень холодно даже когда теплая погода. Доходит до того, что согреться можно, находясь только в верхней одежде. На наши заявки и жалобы никто не реагирует. Всем практически дали отопление кроме нашего дома. Дети замерзают и от этого болеют», — поделилась девушка. По словам собеседницы, проблема заключается не только в этом — дом не утепляют. По программе капремонта его только покрасили. Зимой жильцы замерзают даже с включенным отоплением. Такая ситуация происходит на протяжении шести лет. В сильные морозы не спасают даже электрические обогреватели. «Нашей управляющей компании „УЖС“ просто на нас наплевать. Они даже не реагируют на звонки. Заявки с начала сентября оставляем. Обращались и в мэрию, но ничего не меняется. Дома не хочется находиться из-за такого холода. Еще очень волнует вопрос, как нам начислят оплату за отопление, если у нас его до сих пор нет», — добавила она. Глава Ямала Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута» в этом году дал поручение мэрии утеплить дом. Также губернатор отметил, что, когда он проживал там, таких проблем не было. URA.RU направило запрос в администрацию города и попыталось связаться с представителями управляющей компании по номерам, размещенным в открытом доступе. На звонки корреспондента никто не ответил.