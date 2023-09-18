Путин оценил, как москвичи поддержали Собянина

Инаугурация Сергея Собянина проходит 18 сентября
Президент РФ Владимир Путин поздравил мэра Москвы Сергея Собянина со вступлением в должность. Российский лидер выступил на инаугурации градоначальника 18 сентября и добавил, что москвичи выразили широкую поддержку Собянину.
«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Это доказывает широкую поддержку москвичей, одобрения ваших инициатив и планов», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
10 сентября в России проходил Единый день голосования. В Москве выбирали мэра. Собянин собрал 76,39% голосов.
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