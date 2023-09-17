Пермского министра образования Кассину провожают на пенсию

18 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Раиса Кассина возглавляет министерство с 2012 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пермской политтусовке вновь возникла тема с отставкой министра образования Раисы Кассиной. Источники URA.RU говорят, что она ушла в продолжительный отпуск, из которого может не вернуться. На ее место будет назначена замминистра Наталья Зверева. Сама Кассина выйдет на пенсию. «Слухи об ее уходе возникают постоянно. Но сейчас якобы всему виной проблемы со здоровьем. Даже сейчас, в отпуске, Раиса Алексеевна, будто бы находится на лечении. От его эффективности будет зависеть ее дальнейшая карьера в министерстве», — говорит источник. Другой инсайдер опровергает информацию. Он иронично предполагает, что слухи об увольнении распускает если не сама Раиса Кассина, то ее окружение. Это позволяет вовремя обезвреживать людей, которые начинают предпринимать активные действия для того, чтобы заполучить ее пост. «Кассина является основным добытчиком в семье. Вряд ли она уйдет. Да и заменить ее пока некем — кандидатура Зверевой край не устраивает», — говорит собеседник. Раиса Кассина работает министром образования с июня 2012 года. До этого, с 2008 года, она работала замминистра. Сейчас уже три недели она находится в отпуске. В пресс-службе краевого правительства категорически опровергли информацию о скором увольнении Раисы Кассиной.

В пермской политтусовке вновь возникла тема с отставкой министра образования Раисы Кассиной. Источники URA.RU говорят, что она ушла в продолжительный отпуск, из которого может не вернуться. На ее место будет назначена замминистра Наталья Зверева. Сама Кассина выйдет на пенсию. «Слухи об ее уходе возникают постоянно. Но сейчас якобы всему виной проблемы со здоровьем. Даже сейчас, в отпуске, Раиса Алексеевна, будто бы находится на лечении. От его эффективности будет зависеть ее дальнейшая карьера в министерстве», — говорит источник. Другой инсайдер опровергает информацию. Он иронично предполагает, что слухи об увольнении распускает если не сама Раиса Кассина, то ее окружение. Это позволяет вовремя обезвреживать людей, которые начинают предпринимать активные действия для того, чтобы заполучить ее пост. «Кассина является основным добытчиком в семье. Вряд ли она уйдет. Да и заменить ее пока некем — кандидатура Зверевой край не устраивает», — говорит собеседник. Раиса Кассина работает министром образования с июня 2012 года. До этого, с 2008 года, она работала замминистра. Сейчас уже три недели она находится в отпуске. В пресс-службе краевого правительства категорически опровергли информацию о скором увольнении Раисы Кассиной.