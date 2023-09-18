В Челябинской области ожидаются заморозки

Температура воздуха в середине недели опустится до минус одного градуса
Температура воздуха в Челябинской области ночью 20 и 21 сентября опустится до минус одного градуса. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре.
«В ночь на 20 и 21 сентября столбики термометров местами покажут минус один градус. Средняя температура воздуха будет ровна от двух до семи градусов. При этом днем в регионе будет значительно теплее», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Согласно прогнозу синоптиков, 20 сентября температура воздуха днем будет достигать 13-18 градусов. На следующий день максимальный показатель достигнет 21 градуса. В регионе будет облачно, но осадков не ожидается.
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