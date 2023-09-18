В Челябинской области ожидаются заморозки

18 сентября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в середине недели опустится до минус одного градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Температура воздуха в Челябинской области ночью 20 и 21 сентября опустится до минус одного градуса. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 20 и 21 сентября столбики термометров местами покажут минус один градус. Средняя температура воздуха будет ровна от двух до семи градусов. При этом днем в регионе будет значительно теплее», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Согласно прогнозу синоптиков, 20 сентября температура воздуха днем будет достигать 13-18 градусов. На следующий день максимальный показатель достигнет 21 градуса. В регионе будет облачно, но осадков не ожидается.

Температура воздуха в Челябинской области ночью 20 и 21 сентября опустится до минус одного градуса. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 20 и 21 сентября столбики термометров местами покажут минус один градус. Средняя температура воздуха будет ровна от двух до семи градусов. При этом днем в регионе будет значительно теплее», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Согласно прогнозу синоптиков, 20 сентября температура воздуха днем будет достигать 13-18 градусов. На следующий день максимальный показатель достигнет 21 градуса. В регионе будет облачно, но осадков не ожидается.