17 сентября 2023

Пермякам рассказали, как улучшить работу электронной образовательной системы ЭПОС

Пермякам посоветовали обновлять мобильную версию электронной системы ЭПОС
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, телефон, смартфон, соцсети, общение, мобильник, смартфон в руке, телефоны в руках
Системой ЭПОС пользуются как педагоги, так и ученики и их родители Фото:

Ошибки в мобильной версии пермской электронной образовательной системы (ЭПОС) могут возникать из-за устаревшей версии и включенного VPN. Информация опубликована на сайте ЭПОС. Перед началом нового учебного года многие жители региона жаловались, что у них возникают сложности при регистрации в системе либо работе в ней.

«Для исключения ошибок и медленной работы мобильного приложения ЭПОС рекомендуем своевременно обновлять его и выключать VPN. Если вы столкнулись с ошибками при авторизации в приложении, сообщите нам через кнопку „написать в техподдержку“», — сказано на сайте электронной системы образования.

Перед началом нового учебного года Центр управления регионом (ЦУР) провел в соцсети «ВКонтакте» прямой эфир по вопросам, касающимся работы ЭПОС. В комментариях пермяки высказали нарекания к системе.

«Два года уже не можем зарегистрировать второго ребенка в ЭПОС. Обращались и к классному руководителю, и к ответственному лицу за это в школе, и в службу техподдержку. Но все только разводят руками и ничем помочь не могут», — написала Татьяна Коробова. Жительница Прикамья Ольга Семерикова призналась, что все попытки настроить ЭПОС на компьютере и телефоне закончились неудачно. «Компьютер полетел, ноутбук полетел, и два телефона тоже. Больше подключать не будем!» — оставила комментарий Ольга Семерикова.

Единая цифровая система образования Пермского края начала работать в 2019 году. Сейчас, по данным краевых властей, к ней подключены все школы в регионе. ЭПОС позволяет учителям вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. Впоследствии к системе ЭПОС стали подключать детские сады, а также колледжи и техникумы.

На сбои в работе ЭПОСа жители Прикамья также обращали внимание этой весной. Между тем, в этом году на ежегодной деловой премии в области цифровых технологий CIPR Digital-2023 система ЭПОС победила в номинации «Цифровизация образования».

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Ошибки в мобильной версии пермской электронной образовательной системы (ЭПОС) могут возникать из-за устаревшей версии и включенного VPN. Информация опубликована на сайте ЭПОС. Перед началом нового учебного года многие жители региона жаловались, что у них возникают сложности при регистрации в системе либо работе в ней. «Для исключения ошибок и медленной работы мобильного приложения ЭПОС рекомендуем своевременно обновлять его и выключать VPN. Если вы столкнулись с ошибками при авторизации в приложении, сообщите нам через кнопку „написать в техподдержку“», — сказано на сайте электронной системы образования. Перед началом нового учебного года Центр управления регионом (ЦУР) провел в соцсети «ВКонтакте» прямой эфир по вопросам, касающимся работы ЭПОС. В комментариях пермяки высказали нарекания к системе. «Два года уже не можем зарегистрировать второго ребенка в ЭПОС. Обращались и к классному руководителю, и к ответственному лицу за это в школе, и в службу техподдержку. Но все только разводят руками и ничем помочь не могут», — написала Татьяна Коробова. Жительница Прикамья Ольга Семерикова призналась, что все попытки настроить ЭПОС на компьютере и телефоне закончились неудачно. «Компьютер полетел, ноутбук полетел, и два телефона тоже. Больше подключать не будем!» — оставила комментарий Ольга Семерикова. Единая цифровая система образования Пермского края начала работать в 2019 году. Сейчас, по данным краевых властей, к ней подключены все школы в регионе. ЭПОС позволяет учителям вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. Впоследствии к системе ЭПОС стали подключать детские сады, а также колледжи и техникумы. На сбои в работе ЭПОСа жители Прикамья также обращали внимание этой весной. Между тем, в этом году на ежегодной деловой премии в области цифровых технологий CIPR Digital-2023 система ЭПОС победила в номинации «Цифровизация образования». ?
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