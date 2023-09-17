Курганец выстрелил из пистолета в посетителя кафе

Мужчина, открывший стрельбу, находился в нетрезвом состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, находясь в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из травматического пистолета, поссорившись с посетителем кафе. Данная информация размещена в telegram-канале областного УМВД.

«Накануне ночью в кафе областного центра 31-летний местный житель распивал спиртное. Находясь в нетрезвом состоянии, он вступил в словесный конфликт с другим нетрезвым посетителем этого же заведения. В ходе ссоры, выйдя на улицу, мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в 28-летнего потерпевшего, причинив ему непроникающее огнестрельное ранение, после чего скрылся с места происшествия», — указано в сообщении.

По данным полиции, в УМВД оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали. Мужчину обвиняют в стрельбе из оружия в не предназначенном для этого месте в состоянии опьянения. Полицейские проверяют все обстоятельства инцидента.