В ЯНАО группа вахтовиков взломала и обокрала «Пятерочку»

В Пуровском районе ЯНАО трое молодых людей, приехавших на Ямал устраиваться на работу, ночью совершили кражу со взломом в одном из магазинов сети «Пятерочка». Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«Ночью 16 сентября, взломав входную дверь, в магазин проникли неизвестные, которые похитили продукты питания и чего скрылись. Ими оказались иногородние граждане 2002, 2003, 2004 годов рождения, приехавшие на территорию Пуровского района для трудоустройства», — сообщили в пресс-службе ведомства на официальном сайте. Корреспонденту агентства уточнили, что продукты были вынесены из магазина «Пятерочка».
Молодые люди были задержаны по горячим следам сотрудниками отдела уголовного розыска. Зачем им понадобилось совершать кражу со взломом, они объяснить не смогли, сославшись на алкогольное опьянение. Они указали место, где спрятали продукты, украденный товар был возвращен.
В настоящее время в отношении вахтовиков возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц, с незаконным проникновением в помещение». С молодых людей взята подписка о невыезде.
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