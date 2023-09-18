В Челябинской области вырос большой урожай капусты

18 сентября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Благоприятная для капусты погода обеспечила высокий урожай овоща Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области вырастили большой урожай капусты. Как URA.RU рассказали участники рынка, погода благоприятствовала этому овощу. «Этот год был капустным. По мере заявок на приобретение капусту начали рубить параллельно со сбором других овощей», — сообщила URA.RU почетный агроном РФ, председатель ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова. Цены с июля заметно снизились. По данным Смирновой, если летом капусту отпускали по 35 рублей за килограмм, то теперь по 10-11 рублей. При этом сотрудникам сельхозпредприятия «Красноармейское», сообщил директор Василий Васичкин, удается продавать капусту дороже — по 17-18 рублей. Год назад в то же время цена достигала уровня 11,6 рубля. В настоящий момент все силы брошены на сбор основных сельскохозяйственных культур, к которым относится и капуста. Морковь будут собирать позже: она не боится заморозков. При этом качество 80% урожая корнеплода снижено: из-за обилия влаги морковь треснула и выросла нестандартной.

В Челябинской области вырастили большой урожай капусты. Как URA.RU рассказали участники рынка, погода благоприятствовала этому овощу. «Этот год был капустным. По мере заявок на приобретение капусту начали рубить параллельно со сбором других овощей», — сообщила URA.RU почетный агроном РФ, председатель ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова. Цены с июля заметно снизились. По данным Смирновой, если летом капусту отпускали по 35 рублей за килограмм, то теперь по 10-11 рублей. При этом сотрудникам сельхозпредприятия «Красноармейское», сообщил директор Василий Васичкин, удается продавать капусту дороже — по 17-18 рублей. Год назад в то же время цена достигала уровня 11,6 рубля. В настоящий момент все силы брошены на сбор основных сельскохозяйственных культур, к которым относится и капуста. Морковь будут собирать позже: она не боится заморозков. При этом качество 80% урожая корнеплода снижено: из-за обилия влаги морковь треснула и выросла нестандартной.