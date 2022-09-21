В Челябинской области определились с ценами на капусту

Цены на капусту снизились перед началом сезона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинской области зафиксирована минимальная с начала года цена на капусту. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор, куратор минсельхоза региона Сергей Сушков.

«Сейчас средняя розничная цена одного килограмма белокочанной капусты в торговых сетях составляет 15,05 рублей. Понижение цены больше не ожидается, а повышение если и будет, то незначительное. Это может произойти только перед первыми морозами, когда овощ начнут собирать в крупных аграрных хозяйствах», — рассказал Сушков URA.RU.

В пресс-службе регионального минсельхоза рассказали, что к началу засолочного сезона цены на товар упали даже в рознице. Как сообщили в министерстве, отпускная цена у фермеров снизилась на 6,8% до 11,6 рублей за килограмм. В магазинах белокочанная капуста подешевела на 8,3 рубля.

Ранее Контрольно-счетная палата региона зафиксировала снижение цен на борщевой набор в августе. Больше всего подешевели свекла, картофель и морковь. Вместе с тем, по данным пресс-службы торговой сети «Ашан», озвученным URA.RU, капуста в 2022 году занимает третью строчку по популярности приобретения овощей среди челябинцев.